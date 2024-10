Dit bedrag krijgt Erik ten Hag vermoedelijk mee na ontslag bij Manchester United

Maandagmiddag werd bekend dat Manchester United afscheid heeft genomen van manager Erik ten Hag. Daardoor kunnen the Red Devils na twee jaar op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke. Uit eerdere informatie van GOAL blijkt wel dat Manchester United de ontslagen Ten Hag een behoorlijke zak geld moet meegeven.

In de afgelopen maanden waren er steeds vaker geruchten over een ontslag van Ten Hag bij Manchester United. Al in september plaatste clubwatcher Richard Martin details over de financiële kosten daarvan.

Dat leverde, zeker na de meest recente berichtgeving over het ontslag van Ten Hag, pijnlijke details op. Manchester United had de Nederlander in juni voor ‘slechts’ 12 miljoen euro kunnen ontslaan. Destijds had Ten Hag nog een contract tot medio 2025 op Old Trafford.

Nu, zo’n drie maanden later, krijgt Ten Hag veel meer geld mee. Volgens de informatie van Martin kan de Haaksbergenaar rekenen op een ontslagpremie van minstens 20 miljoen euro. Dat alles heeft te maken met zijn eerdere contractverlenging, die begin juli wereldkundig werd gemaakt.

Martin deed daarbij nog een pijnlijke constatering. “Dat is ongeveer de helft van het bedrag dat de club bespaarde door 250 werknemers te ontslaan.” Manchester United deed er de afgelopen maanden alles aan om te bezuinigen.

Ten Hag bleef afgelopen zomer na een intensieve evaluatieperiode aan als manager van Manchester United. De club eindigde afgelopen seizoen als achtste in de Premier League, in wat de laagste notering was sinds 1990.

Door de winst van de FA Cup plaatste United zich wel rechtstreeks voor de Europa League, wat een schrale troost was voor Ten Hag. Eerder won United onder zijn leiding de EFL Cup in 2023.

United activeerde begin juli een verlengingsoptie van een jaar in het contract van Ten Hag. Het vorige contract, dat hij in 2022 tekende bij zijn komst naar Old Trafford, zou in 2025 aflopen.