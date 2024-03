Dirk Kuijt zet reuzenstap richting promotie in België: ‘Maar met Feyenoord...’

Dirk Kuijt heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de strijd om promotie naar de Jupiler Pro League. In eigen huis was koploper Beerschot met 1-0 te sterk voor Jong KRC Genk. Een doelpunt van Marco Weymans bepaalde de wedstrijd in het voordeel van de Kielse Ratten, maar Kuijt wil absoluut niet te vroeg juichen en denkt terug aan zijn tijd als speler van Feyenoord.

Door de zege staat Beerschot met 53 punten uit 27 wedstrijden bovenaan in de Challenger Pro League. Naaste achtervolger Lommel SK heeft uit 26 wedstrijden respectievelijk 48 punten verzameld. De club van voormalig Feyenoord-talent Karim Dermane komt zondag nog in actie op bezoek bij Patro Eisden.

In gesprek met Het Laatste Nieuws wilde Kuijt absoluut nog geen voorschot nemen op een eventuele titel. “Ik heb al genoeg meegemaakt in het voetbal. Met Feyenoord heb ik het meegemaakt dat we tegen degradatiekandidaat Excelsior afgingen met 3-0.”

“We blijven het wedstrijd per wedstrijd aanpakken”, ging Kuijt verder. “Er bestaan geen gemakkelijke wedstrijden in deze reeks. Zes ploegen doen mee voor de promotie. Het heeft geen zin om vooruit te kijken.”

Kuijt durft wel te dromen. “Het zou een fantastische prestatie zijn als we dit kunnen afmaken. De jongens verdienen het.” Volgende week wacht voor Beerschot het uitduel met KV Oostende, dat op een teleurstellende veertiende plaats staat op het tweede niveau van België.

Kuijt staat sinds 28 december 2023 voor de groep bij Beerschot. In het Olympisch Stadion van Antwerpen ligt de 43-jarige Katwijker tot het einde van dit seizoen vast. In de Belgische havenstad lijkt Kuijt hard op weg naar zijn eerste succes als hoofdtrainer van een eerste elftal.

Kuijt kende vorig jaar een valse start van zijn trainerscarrière in de Keuken Kampioen Divisie. De Feyenoord-icoon werd in september 2022 aangesteld als trainer van ADO Den Haag, maar moest in november alweer vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten. Beerschot wist zes van de eerste elf duels onder Kuijt te winnen. Drie wedstrijden eindigden in een gelijkspel, twee keer verloor Beerschot.

