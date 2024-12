Dirk Kuijt laat na tweede competitiezege met Beerschot in kleedkamer plots beelden van hele andere sport zien

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Dirk Kuijt, die zijn tweede competitiezege met Beerschot vierde met beelden van een heel andere sport.

Beerschot kende zondag het tweede grote succesje van het seizoen. Tijdens de theepauze keek de ploeg van Kuijt tegen een 0-2 achterstand aan, maar na rust kantelde de wedstrijd compleet. Na de aansluitingstreffer kreeg Edgaras Utkus namens Cercle Brugge een rode prent én een strafschop tegen.

Die elfmetertrap werd in eerste instantie nog gekeerd door Maxime Delanghe, maar Loic Mbe Soh liep op bijzondere wijze in en was er als de kippen bij om de rebound in te schieten: 2-2. Enkele minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd voltooide Antoine Colassin de comeback voor Beerschot: 3-2.

Na het laatste fluitsignaal doken Kuijt en zijn manschappen euforisch de catacomben in, waar de Nederlandse trainer zich in de kleedkamer richtte tot zijn spelersgroep. "We wisten dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden", begint hij de overwinningsspeech.

"Wat voor soort wedstrijd was dit?", vraagt Kuijt dan aan zijn groep, terwijl op het scherm achter hem een tafeltenniswedstrijd wordt aangeslingerd. "Een ping-pong game", antwoordt een van de spelers. "Laten we dit fragment weer even terugzien", zegt de ex-ADO Den Haag-coach dan.

Kuijt begeleidt de beelden van de tafeltenniswedstrijd. "Dit was onze wedstrijd, jongens. We weten allemaal dat het fucking zwaar gaat worden dit seizoen. Maar als we blijven vechten zoals we deden in de tweede helft, zelfs na een 0-2 achterstand, gaan we nog veel meer wedstrijden winnen."

"Wij hebben de mogelijkheid om geschiedenis te schrijven", gaat Kuijt verder. "Geloof me. Wil je weten waarom? Omdat wij Beerschot zijn."