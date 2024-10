Dirk Kuijt krijgt open sollicitatie van grote naam: ‘Ik kan nog makkelijk mee’

Dat Radja Nainggolan geen blad voor de mond neemt was al even bekend in de voetballerij. De 36-jarige middenvelder heeft deze week opnieuw een openhartig interview gegeven aan Het Nieuwsblad. Nainggolan is transfervrij en legt zijn eisen publiekelijk op tafel.

Na een dienstverband bij het Indonesische Bhayangkara is Nainggolan sinds begin juli op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zes maanden geleden speelde hij zijn laatste officiële wedstrijd. Geen probleem, zo stelt Nainggolan. “Laat mij twee weken meetrainen en ik ben topfit.”

“Weet je wat het ook is? De nieuwe trend is blijkbaar om zo veel mogelijk jonge gasten te kopen en die tegen een duurdere prijs door te verkopen. Maar die jonge gasten hebben ook ervaren spelers rondom zich nodig om beter te worden”, zegt Nainggolan. “Kijk naar wat Antwerp doet met Chery en Odoi. Dat is goed gezien. Als ik ploegen als Beerschot en Kortrijk zie spelen, kan ik nog makkelijk mee.”

Dirk Kuijt is momenteel eindverantwoordelijke bij Beerschot. Antwerpenaar Nainggolan zat tijdens de openingswedstrijd van dit seizoen op de tribune bij die club. Hij vindt zichzelf niet veeleisend. “Volgens mij denken veel ploegen gewoon dat ik te duur ben. Ik ga niet gratis komen voetballen, maar 300.000 euro per jaar is ook geen overdreven loon, hè.”

Mogelijk zet Nainggolan er een punt achter. “Als ik binnen een paar weken nog niks heb gevonden, stop ik misschien wel. Maar het is ook niet dat ik mezelf een deadline heb opgelegd.”

Voor het geld hoeft Nainggolan het niet meer te doen. “Ik heb een mooi kapitaal opgebouwd met het voetballen, dus eigenlijk niet nee. Maar wat ik mis, is die dagelijkse routine. Op het veld staan. Wat lachen met de boys. Ik voetbal nog altijd heel graag.”

Nainggolan speelde in totaal dertig interlands namens België, waarin de controleur goed was voor zes doelpunten en drie assists. Zijn beste jaren beleefde de rechtspoot op het middenveld van AS Roma. Namens die club kwam hij meer dan tweehonderd keer in actie.