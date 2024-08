Dirk Kuijt kent dramatische start met Beerschot na derde nederlaag op rij

Dirk Kuijt wacht ook na speelronde vier in de Belgische Pro League nog altijd op zijn eerste overwinning met Beerschot. Zaterdag ging de Katwijker in een spectaculair duel met 3-4 onderuit tegen KRC Genk. Met zeven doelpunten, een rode kaart en een gemiste strafschop bood het duel alles wat het te bieden had.

Kuijt pakte in de eerste drie wedstrijden slechts één punt met zijn ploeg - tegen OH Leuven - en dus staat de druk er meteen vol op voor de 44-jarige oefenmeester. Uiteindelijk brak een gemiste strafschop de ploeg op tegen Genk.

Genk dacht de schaapjes halverwege het duel op het droge te hebben, gezien de marge van twee. Een spectaculaire tweede helft vol plottwisten en bizarre momenten zorge alsnog voor klotsende oksels bij de ploeg van Thorsten Fink.

Zeker toen Mujaid Sadick rood zag en Beerschot een strafshop mocht nemen leek een resultaat dichtbij voor Kuijt en zijn mannen. De elfmetertrap belandde echter op de paal. Drie minuten voor tijd zorgde Derick Tshimanga alsnog voor de 3-4.

Het bleek te laat om er nog een serieus slotoffensief uit te persen. Marco Weymans kreeg nog één mogelijkheid op de gelijkmaker en de bijbehorende ontploffing van het Olympisch Stadion, maar wist deze niet te verzilveren.

Kuijt staat zodoende na vier speelronden onderaan in de Pro League met slechts één punt. Nummer voorlaatst Club Brugge, dat teleurstellend genoeg ook nog maar één punt verzamelde, komt zondag in actie tegen Royal Antwerp FC.