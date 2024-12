Dirk Kuijt en Beerschot sluiten 2024 af met twaalfde nederlaag van het seizoen

Dirk Kuijt houdt een katerig gevoel over aan de laatste wedstrijd van 2024. De hoofdtrainer zag 'zijn' Beerschot vrijdagavond met 2-0 verliezen op bezoek bij OH Leuven. De Belgische hekkensluiter uit Beerschot eindigt de eerste seizoenshelft met slechts twaalf punten en moet een gat van maar liefst elf punten overbruggen naar de veilige twaalfde plaats in de Jupiler Pro League.

Beerschot stevende in Leuven lange tijd af op een gelijkspel. In het laatste kwartier ging het echter mis voor de ploeg van Kuijt. De Nigeriaanse aanvalsleider Chukwubuikem Ikwuemesi scoorde tweemaal en bezorgde de bezoekers daarmee een flinke kater. Met name bij de tweede goal, die viel in de 86ste minuut, zag de defensie van Beerschot er niet goed uit.

Voor Leuven zijn het drie uitermate belangrijke punten. De formatie van manager Chris Coleman stijgt dankzij de zege op Beerschot naar de elfde plaats, vier punten boven de degradatiestreep. De onderste vier teams in de Jupiler Pro League spelen na het reguliere seizoen de degradatieronde.

Halverwege het seizoen bezetten Cercle Brugge, STVV, Kortrijk en Beerschot de gevreesde onderste plaatsen. De winnaar van de zogeheten Play-Downs blijft behouden voor het hoogste niveau, terwijl de nummer twee promotie/degradatiewedstrijden moet afwerken tegen de nummer twee uit de Challenger Pro League. Voor de nummer drie en vier is degradatie onvermijdelijk geworden.

Kuijt zag zijn ploeg tot dusver pas twee keer winnen dit seizoen en lijkt de degradatieronde nauwelijks nog te kunnen ontlopen. Opmerkelijk genoeg wist Beerschot eerder deze jaargang met 2-1 te winnen van Anderlecht. Een spaarzaam hoogtepunt in een verder moeizaam seizoen met alweer twaalf nederlagen.