Dient Ajax PSV zaterdag de eerste nederlaag toe in de Eredivisie?

Een echte kraker zaterdagavond in de Eredivisie. Ajax krijgt namelijk bezoek van de haast ongenaakbare koploper PSV. Houden de Eindhovenaren de ongeslagen reeks in stand in Amsterdam, of wordt de eerste nederlaag geleden? De aftrap is om 20:00 uur.

Ajax won vorige week met 2-4 van Heracles Almelo en is opgeklommen naar de vijfde plaats in de Eredivisie. PSV sloot een mindere week af met een 2-0 overwinning op Almere City FC. Hierdoor is het elftal van trainer Peter Bosz al negentien wedstrijden op rij zonder nederlaag in competitieverband.

