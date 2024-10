Diego Forlán (45) staat na imposante voetbalcarrière voor profdebuut in andere sport

Diego Forlán gaat binnenkort zijn profdebuut maken in het tennis. De inmiddels 45 jaar oude topspits van weleer debuteert komende maand op de ATP Tour, zo heeft de organisatie van het toernooi bekendgemaakt.

Het toernooi wordt afgewerkt in Montevideo, een stad in Uruguay. Als voetballer droeg Forlán 112 keer het shirt van die nationale ploeg. Daarin maakte hij 36 doelpunten en schopte hij het onder andere tot een halve finale op het WK in 2010, toen het Nederlands elftal in een heerlijke thriller met 3-2 te sterk was.

Forlán bleek in die wedstrijd bovendien trefzeker. Nu wacht voor de oud-spits een heel andere sportuitdaging. Hij gaat namelijk zijn profdebuut maken in het tennis, een sport die hij van jongs af aan beoefende. Hij tenniste als kind op hoog niveau, maar werd toen gedwongen tot een beslissing. Zijn keuze viel uiteindelijk op voetbal.

Maar nu heeft Forlán de handschoen weer opgepakt. Hij neemt samen met de Argentijn Federico Coria, de nummer 78 van de ATP-ranking, deel aan een dubbelspel op de ATP Tour. Het toernooi wordt tussen 11 en 17 november afgespeeld, in Uruguay dus.

De 45-jaar oude Forlán speelde dit jaar al drie veertigplustoernooien in het tennis en hij padelt ook met de nodige regelmaat. Zo was de Uruguayaan onlangs in Rotterdam voor het Premier Padel-toernooi in Ahoy.

Forlán was daar in behoorlijk goed voetbalgezelschap. Hij vormde samen met Rafael van der Vaart een duoteam. De tegenstander? Onder meer Arjen Robben, eveneens een fanatiek padelspeler.

Als tennisser is Forlán linkshandig, zo schrijft de organisatie op Facebook. In het voetbal was de voormalig aanvaller van onder andere Atlético Madrid, Manchester United en Inter juist rechtsbenig.