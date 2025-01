Didier Deschamps hakt knoop door over toekomst als bondscoach van Frankrijk

Didier Deschamps stopt na het WK van 2026 als bondscoach van Frankrijk, zo bevestigt Fabrizio Romano na berichtgeving van L'Équipe. Woensdag zal hij zijn vertrek officieel bekendmaken.

De 56-jarige keuzeheer heeft al lang de leiding over de Franse nationale ploeg. Als het WK van 2026 van start gaat in Mexico City, is Deschamps al veertien jaar eindverantwoordelijke namens Frankrijk.

In 2012 volgde hij Laurent Blanc op als bondscoach van Frankrijk. Het zou een zeer gelukkig huwelijk worden tussen de Franse voetbalbond en de man die ook ooit de leiding had over Olympique Marseille, Juventus en AS Monaco.

In zijn periode als bondscoach behaalde Deschamps - vaak bekritiseerd vanwege zijn speelstijl - fantastische resultaten. Het hoogtepunt was de eindzege va nhet WK van 2018, het toernooi waar Oranje niet aan meedeed. In de finale werd toen Kroatië verslagen.

In het WK dat volgde, loodste Deschamps les Bleus opnieuw naar de eindstrijd, waar de ploeg ondanks een hattrick van Kylian Mbappé het onderspit dolf tegen Argentinië.

Op het EK van 2016 ging het ook mis in de finale, waar Portugal met 1-0 te sterk bleek voor de Franse equipe. Het Europese eindtoernooi van 2020 was een minder daverend succes. Toen schakelde Zwitserland de Fransen na strafschoppen uit.

Behalve het WK heeft Deschamps met Frankrijk ook de Nations League achter zijn naam geschreven. In 2021 reikte Frankrijk net als Spanje tot de eindstrijd en de Fransen gingen er uiteindelijk met het eremetaal vandoor.