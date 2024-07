Dick Schreuder haalt 22-voudig Oranje-international naar CD Castellón

Dick Schreuder bindt opnieuw een Nederlandse speler aan CD Castellón. De kersverse tweededivisionist uit Spanje, die afgelopen seizoen promoveerde, versterkt zich per direct met Jetro Willems.

Willems was na zijn transfervrije vertrek bij Heracles Almelo al aan het meetrainen bij Castellón, dat nu een contract heeft uitgedeeld. Het is onduidelijk voor hoeveel seizoenen de dertigjarige linksback tekent, waarschijnlijk voor één jaar.

Voor Willems is Castellón zijn achtste club in zijn loopbaan. Eerder kwam de routinier uit voor Sparta Rotterdam, PSV, Eintracht Frankfurt, Newcastle United, Greuther Fürth, FC Groningen en afgelopen jaar Heracles Almelo. In Almelo kwam Willems tot twintig Eredivisie-duels. Willems speelde tussen 2012 en 2016 22 keer voor het Nederlands elftal.

Met de komst van Willems wordt de Nederlandse enclave bij Castellón vergroot. Eerder deze zomer haalde Schreuder ook Mats Seuntjens transfervrij naar Spanje.

Binnen de selectie van Castellón beschikken ook centrumverdediger Daijiro Chirino en linksback Jozhua Vertrouwd over een Nederlands paspoort.

Schreuder gaat beginnen aan zijn tweede seizoen in Spanje. In mei werd Castellón kampioen op het derde niveau.

