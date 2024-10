Dick Advocaat en Curaçao lijden opnieuw duur puntenverlies in Nations League

Curaçao is er vrijdagnacht in de Nations League niet in geslaagd te winnen van Grenada: 0-0. Na de eerdere nederlaag tegen St. Lucia (2-1) is de eerste plek in de poule ver weg voor de selectie van bondscoach Dick Advocaat.

Bijzonderheden:

Naast Eloy Room stonden onder meer Joshua Brenet, Leandro Bacuna, Sherel Floranus, Juninho Bacuna en Ar'Jany Martha aan de aftrap namens Curaçao. Op een omgebouwd cricketveld wist het elftal van Advocaat echter niet te overtuigen.

Grenada was zelfs de sterkere ploeg en Curaçao had het aan Room te danken dat een eerdere nederlaag voorkomen werd. Een kopbal van Regan Charles-Cook belandde op de lat, waarna Curaçao zelf via Brandley Kuwas en Joshua Zimmerman nog wat kansjes kreeg om de drie punten te stelen.

Curaçao lijkt zich te moeten focussen op de WK-kwalificatie, daar het eiland in de Nations League al behoorlijk wat averij heeft opgelopen. Als St. Lucia wint van Sint-Maarten is het gat reeds vier punten. Over drie dagen speelt Curaçao opnieuw tegen Grenada, maar dan in eigen huis.