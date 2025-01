Deze topspelers én cruciale Eredivisionisten mogen nu praten met andere clubs

Het is 1 januari 2025 en dat is een datum die rood omcirkeld staat in de kalenders van de technisch directeuren van voetbalclubs. Dan mogen spelers die in de zomer uit hun contract lopen met andere clubs mogen gaan praten.

Veel ogen zullen daarbij gericht zijn op Liverpool, waar enkele grote namen nog altijd niet een nieuw contract zijn aangeboden. Mohamed Salah, waarschijnlijk de beste speler ter wereld op dit moment, is een van de namen die nog niet zijn overeenkomst verlengd heeft.

Datzelfde geldt voor Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold. Vooral om laatstgenoemde is veel te doen. Het jeugdproduct van the Reds flirt al enige tijd met Real Madrid, hoewel het nog lang geen uitgemaakte zaak is waar de begaafde rechtsachter volgend seizoen speelt.

Ook bij andere grootmachten zijn er spelers die - zoals het nu staat - transfervrij kunnen vertrekken in de zomer. De toekomst van Alphonso Davies, Joshua Kimmich en Leroy Sane is voor allen nog onzeker.

Kevin de Bruyne heeft ook nog altijd zijn krabbel niet gezet onder een nieuwe verbintenis bij Manchester City, en datzelfde geldt ook voor mannen als Ilkay Gündogan en Heung-min Son.

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi naderen ook in 2025 het einde van hun contract, de Argentijn echter pas aan het eind van de decembermaand. Manchester United heeft ook de nodige spelers nog maar kort onder contract. Onder hen zijn de peperdure aankoop Harry Maguire, Christian Eriksen en smaakmaker Amad Diallo.

In de Eredivisie zijn er ook nog vraagtekens. Bij Ajax is een verlenging noodzakelijk om Remko Pasveer, Devyne Rensch, Davy Klaassen en Steven Berghuis binnenboord te houden. Bij PSV is er een vijftal spelers met een aflopend contract.

Het zijn Luuk de Jong, die steeds nadrukkelijker wordt beconcurreerd door Ricardo Pepi, Rick Karsdorp, Olivier Boscagli, Walter Bénitez en Mauro Júnior. Mochten de clubs nog iets voor hun binnenkort transfervrije spelers willen vangen, is een contractverlenging of verkoop deze maand wenselijk.