Deze tegenstanders treffen Feyenoord en PSV in de achtste finale van de Champions League

Feyenoord en PSV weten wat ze te wachten staat in de Champions League. De Rotterdammers nemen het in de achtste finale op tegen Inter, terwijl de Eindhovenaren een tweeluik met Arsenal wacht.

Als winnaars van de tussenronde spelen de Nederlandse clubs eerst thuis. De heenwedstrijden staan gepland op dinsdag 4 en woensdag 5 maart.

Een week later, op dinsdag 11 en woensdag 12 maart, volgt de return in Londen en Milaan. Arsenal eindigde in de competitiefase van de Champions League op de derde plaats. Inter werd vierde.

Feyenoord eindigde in de competitiefase op de negentiende plaats en rekende vervolgens af met AC Milan (2-1 over twee duels). De Rotterdammers kunnen nu al terugkijken op een prachtige Europese campagne met een aantal historische zeges.

Ook PSV kan trots zijn. De regerend landskampioen ging als nummer veertien door naar de tussenronde van de Champions League, waarin Juventus over twee duels met 4-3 werd verslagen.