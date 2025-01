Gezien zijn absolute topvorm en zijn aflopende verbintenis is Mohamed Salah momenteel vermoedelijk een van de meest begeerde voetballers op aarde, als hij niet de nummer één op die lijst is. De sterspeler van het Arne Slots Liverpool heeft meerdere ijzers in het vuur.

Vanzelfsprekend ziet zijn huidige werkgever Salah maar wat graag in Merseyside blijven. Met achttien doelpunten en dertien assists staat er dit Premier League-seizoen geen maat op de Egyptenaar en dus verbaast het niemand dat de koploper hoopt zijn talisman te behouden.

Sinds 1 januari jongstleden mag Salah ook met andere clubs praten over een potentieel dienstverband. Komende zomer is de linkspoot transfervrij en kan hij zonder inmenging van Liverpool elders tekenen.

Al langer is bekend dat Paris Saint-Germain een van de bewonderaars van Salah is. De Parijzenaars versterken zich vermoedelijk een dezer dagen met Khvicha Kvaratskhelia, maar voegen in de persoon van Salah graag nog een wereldspeler toe aan de voorste linie.

Ook al langer bekend is de interesse van Al-Hilal. Het Saudische investeringsfonds dat actief topspelers uit Europa werft voor de Saudi Pro League, probeert Salah al jaren te verleiden.

L'Équipe schrijft donderdag dat de Saudische topclub zijn interesse nieuw leven heeft ingeblazen. De afgelopen dagen zou het 'concreet contact' hebben gehad met de entourage van Salah. Hoe de 32-jarige aanvaller tegenover een overstap naar de oliestaat staat, is onbekend.

Bij Al-Hilal kan Salah voorin de opvolger worden van Neymar, die mag vertrekken van zijn huidige werkgever. Mogelijk stapt de Braziliaanse baltovenaar over naar de MLS.