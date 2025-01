Neymar speelt door transfer komend seizoen mogelijk niet mét, maar tegen Lionel Messi

Het huwelijk tussen Al-Hilal en Neymar (33) is voorlopig een dat relatietherapie nodig heeft. Sinds de Braziliaanse superster overkwam in de zomer van 2023, trok hij pas zeven keer het blauwe tricot van de club aan, een megasalaris ten spijt. Blessures spelen Neymar op constante basis parten en dus staat Al-Hilal open voor een vertrek van de aanvaller.

Het was een transfer die met evenveel bombarie als verwachtingen gepaard ging. In augustus 2023 betaalde de Saudische topclub liefst negentig miljoen euro voor Neymar, die weg mocht bij Paris Saint-Germain, dat afwilde van (een deel van) zijn sterrenensemble.

Een daverend succes is Neymars avontuur in de oliestaat nog niet geworden. Door uiteenlopende blessures, maar voornamelijk een gescheurde kruisband die hem bijna een heel jaar aan de kant hield, kwam het voormalig MSN-lid amper in actie voor zijn nieuwe werkgever. Zodoende is een vertrek voor Al-Hilal niet onbespreekbaar.

Een uitweg vindt het mogelijk in Amerika, waar MLS-club Chicago Fire interesse heeft in de diensten van Neymar. De voormalig werkgever van onder meer Michael de Leeuw en Johan Kappelhof sprak zelfs al met de entourage van de extravagante buitenspeler, zo weet L'Equipe.

In een eerder stadium onderhandelde ook Inter Miami, waar Neymar herenigd kan worden met Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba, met het kamp van de creatieveling. Door de salarisregels van de MLS is het aantrekken van Neymar echter geen haalbare kaart voor de club van eigenaar David Beckham.

Dat gegeven kan niet los gezien worden van de gigantische eisen van het jeugdproduct van Santos. Chicago Fire is naar verluidt bereid een salaris vergelijkbaar met dat van Messi te betalen, maar de vader, die zijn belangen behartigt, van Neymar eist namens zijn zoon nog meer.

Het MLS-seizoen gaat in februari weer van start. Chicago Fire hoopt zijn toptarget voor die tijd gepresenteerd te hebben. In april wacht het treffen tussen Inter Miami en Chicago Fire, mogelijk neemt Neymar het dan op tegen zijn voormalig ploeggenoten en vrienden.