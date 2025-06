Devyne Rensch wijst grootste verschil aan tussen Ajax en AS Roma: 'Dat zie je ook terug in het spel'

Devyne Rensch kende donderdag een teleurstellend openingsduel op het EK met Jong Oranje. De aanvoerder zag zijn team in blessuretijd een punt redden tegen Jong Finland (2-2),maar weet dat het beter moet. In gesprek met De Telegraaf vertelt de rechtsback over wat er beter moet en over zijn eerste halfjaar bij AS Roma.

Door een foutenfestijn in de eerste helft moet Jong Oranje twee doelpunten slikken tegen de op papier veel mindere Finnen. Dankzij een betere tweede helft en vooral doelpunten van Luciano Valente en Ernest Poku sleepte de ploeg van bondscoach Michael Reiziger toch nog een waardevol punt uit het vuur.

"We begonnen niet per se slecht, maar we maken twee fouten en dat straffen ze hier op dit toernooi af”, vertelt Rensch in gesprek met De Telegraaf. "Op een toernooi gebeuren gekke dingen, maar het is zeker dat we er een tandje bij moeten zetten.”

Jong Oranje wacht zondag de cruciale pot tegen Jong Denemarken. "We mogen over geen enkele tegenstander te gemakkelijk denken. Met mijn ervaring moet ik dat meegeven aan de groep. Het is het derde EK dat ik mag meemaken bij Jong Oranje. Het is mijn taak als aanvoerder om mee te geven aan de groep wat er wordt gevraagd op zo’n toernooi."

Rensch besloot afgelopen winter te vertrekken bij Ajax, dat ongeveer vijf miljoen euro overhield aan zijn verkoop. De 22-jarige Flevolander kwam in zijn eerste halfjaar in de Serie A tot achttien optredens, voornamelijk als invaller. "Het bevalt heel goed. Het weer en het eten zijn lekker in Italië, Rome is een geweldige stad. Maar ik ben er voor het voetbal en de schitterende omgeving laat me alleen maar harder werken in plaats van rustig achterover leunen."

"In mijn eerste halve jaar heb ik last gehad van kleine blessures, waardoor ik niet helemaal topfit was in bepaalde wedstrijden. Maar ik heb toch al veel kunnen spelen en veel kunnen meemaken. Het was wel hectisch. Je komt in een ander land, je bent met veel dingen bezig, je moet een verhuizing regelen. Dat heeft er allemaal wel een beetje mee te maken gehad, denk ik. Gelukkig ben ik nu fit en voel ik me heel goed.”

De verdediger wijst na een halfjaar in de Italiaanse hoofdstad op het grootste verschil aan tussen Ajax en Roma. "De mentaliteit om te winnen. Bij Ajax willen we natuurlijk ook alles winnen, maar in het Nederlandse voetbal is het zo dat je best wel veel kritiek krijgt als je een 1-0 zege pakt met slecht voetbal. In Italië draait het echt alleen maar om de drie punten. Al schiet je twintig ballen het stadion uit."

"Drie punten zijn drie punten en de rest maakt niet uit. Dat zie je ook terug in het spel. Er zijn veel meer één-op-één-duels die je moet winnen, er wordt voor elke bal gestreden en de onderlinge verschillen zijn vaak klein", aldus Rensch. De rechtsback komt volgend seizoen uit in de Europa League. Ondanks een geweldige comeback onder Claudio Ranieri kwamen i Giallorossi één punt tekort voor Champions League-kwalificatie.