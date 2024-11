Devyne Rensch kan bij volgende duel Ajax indrukwekkende mijlpaal noteren

Devyne Rensch kan zondag, als Ajax het om 16:45 opneemt tegen PEC Zwolle, een fraai jubileum vieren. De pas 21-jarige rechtervleugelverdediger kan dan namelijk zijn honderdste competitieduel voor de Amsterdammers spelen.

Aan het einde van de novembermaand in 2020 maakt de dan zeventienjarige Rensch zich aan de zijlijn klaar voor een invalbeurt. Erik ten Hag geeft de jongeling een bemoedigend schouderklopje, vlak voor zijn eerste optreden in de Eredivisie.

Eind januari van het daaropvolgende jaar verschijnt Rensch voor het eerst in de basis bij de Amsterdammers. In de jaren die volgen stapelen het aantal duels in de hoofdmacht van de hoofdstedelingen snel op. Inmiddels staat de teller op 147 wedstrijden.

Zondag kan het jeugdproduct van De Toekomst voor de honderdste keer het Ajax 1-shirt om zijn schouders hijsen bij een Eredivisie-duel. In de 99 eerdere competitiepotjes was Rensch tien keer trefzeker en gaf hij negen keer de beslissende voorzet.

Mocht de back inderdaad in actie komen tegen PEC Zwolle, is hij na Christian Eriksen (21 jaar en 16 dagen) en Rafael van der Vaart (21 jaar en 235 dagen) de jongste speler van Ajax die sinds de eeuwwisseling tot honderd wedstrijden in de Eredivisie komt.

Dit seizoen geldt de in Lelystad geboren verdediger wederom als vaste eerste keus op de rechtsbackpositie. Onder nieuwe trainer Francesco Farioli maakt Rensch een goed seizoen door. Onlangs werd zijn uitstekende start ook beloond door bondscoach Ronald Koeman.

De Nederlandse keuzeheer riep de rechtspoot namelijk op voor de interlands van het Nederlands elftal tegen Hongarije (4-0 winst) en Bosnië en Herzegovina (1-1). Tegen de Bosniërs viel Rensch in het tweede bedrijf in en deed hij een kleine 25 minuten mee.

Het was pas zijn tweede interland, nadat Louis van Gaal de toen achttienjarige back in september 2021 zijn debuut bij Oranje gunde. Ondertussen is Rensch druk in onderhandeling met Ajax over een verlenging van zijn contract, dat in de zomer van 2025 afloopt.