Dest meldt zich op Instagram na rode kaart en uit zijn gevoel in drie termen

Dinsdag, 21 november 2023 om 09:25 • Wessel Antes

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV-verdediger Sergiño Dest, die zich excuseert voor zijn rode kaart bij Team USA. Hij noemt zijn gedrag onacceptabel, egoïstisch en onvolwassen.

De 23-jarige vleugelverdediger uit Almere moet door het stof nadat hij maandagavond met twee gele kaarten en dus rood van het veld werd gestuurd tijdens de nederlaag van de Verenigde Staten (2-1) in Trinidad en Tobago. Dest kreeg een ingooi tegen, terwijl hij zelf van mening was dat hij de bal binnen de lijnen had gehouden. Na het besluit van arbiter Walter López raapte Dest de bal op, om die vervolgens de tribune in te schieten. Voor die actie kreeg Dest zijn eerste gele kaart. Nadat de rechtspoot bleef zeuren op López kreeg de PSV’er ook zijn tweede gele kaart en dus rood te zien.

Inmiddels is Dest weer rustig, zo blijkt uit zijn bericht op Instagram. “Ik wil mezelf verontschuldigen aan mijn teamgenoten, de staf, fans en de hele natie voor mijn gedrag. Het was onacceptabel, egoïstisch en onvolwassen. Ik heb het team in de steek gelaten! Dit is iets waar ik van moet leren en het zal niet meer gebeuren.” Dest vliegt in de komende dagen terug naar Eindhoven. Zaterdagavond speelt PSV het belangrijke uitduel met FC Twente in de Grolsch Veste.