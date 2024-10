Derksen zucht: 'Die hele dorpsrel rond die Bosz.... En dan die griezel van PSV'

Johan Derksen vindt dat Peter Bosz veel te hard is aangepakt na zijn uithaal richting arbiter Danny Makkelie van twee weken geleden. De trainer van PSV hoorde vrijdag dat hij voor één wedstrijd voorwaardelijk is geschorst, al heeft Bosz geen spijt van zijn woorden.

''Die hele dorpsrel rond die Bosz... Iedereen wordt monddood gemaakt. Voetbal is emotie, dat wordt overal eruit gehaald. Die Bosz mag best een keer boos worden op een scheidsrechter'', staat Derksen in Vandaag Inside aan de kant van de PSV-trainer.

''Want een scheidsrechter is toch niet heilig. Laat die man een keer boos worden. Bosz is niet een vervelende, ordinaire man langs de kant. Die is één keer boos geworden, en veertien dagen is het nieuws'', snapt Derksen niet dat er zoveel ophef is in Nederland.

''En dan die directeur van PSV, wat ik toch zo'n glibber vind. Marcel Brands, wat een griezel is dat. Voor de bühne zeggen: 'Dat pikken we bij PSV niet'. Dan vragen ze Bosz op tv of hij erop is aangesproken door de directie, en dan zegt hij: 'Niemand heeft wat tegen mij gezegd''', is De Snor niet onder de indruk van het management in Eindhoven.

''Bosz had overigens ongelijk, want het was helemaal geen strafschop'', doelt Derksen op de vermeende overtreding op Johan Bakayoko tegen Sparta Rotterdam, waarvoor PSV geen penalty kreeg en waarom Bosz na afloop zo boos was op Makkelie.

''Maar daar ging het niet om. Van mij mag een trainer best een keer boos worden. Die mensen zijn 24 uur per dag bezig met zo'n elftalletje. Dat is hun leven'', benadrukt Derksen nogmaals dat Bosz in zijn ogen te hard is aangepakt.

''En ik begrijp best dat hij er niet op wil terugkomen. Want die brave journalisten willen er weer een lullig stukje over schrijven. Die zitten hem te voeren, die willen wéér een stukje hebben'', aldus Derksen.