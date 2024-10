Derksen ziet Van Persie ‘alle rookie-fouten maken die iedere jonge trainer maakt’

Johan Derksen ziet Robin van Persie veel ‘rookie-fouten’ maken tijdens het begin van zijn trainerscarrière. De kersvers hoofdcoach van sc Heerenveen hoeft zich volgens de analyticus echter geen zorgen te maken. Derksen vermoedt dat de oud-topspits een glansrijke trainersloopbaan tegemoet zal gaan, zo vertelt hij bij Vandaag Inside.

“Ik vind Van Persie een prima jongen. Hij is heel enthousiast begonnen, maar hij komt er nu langzamerhand achter dat het trainersvak meer inhoudt dan een enthousiast praatje over aanvallend voetbal en het publiek vermaken”, merkt Derksen op.

"Hij wordt nu in recordtijd een echte trainer. Hij maakt alle rookie-fouten die iedere jongen trainer maakt”, voegt Derksen hier nog aan toe.

Afgelopen zaterdag verloor de 41-jarige trainer alweer voor de vijfde keer dit seizoen. Dit keer bleek NEC te sterk. Van Persie besloot om doelman Andries Noppert op te stellen en Mickey van der Hart derhalve te passeren. Dit was de eerste keer dit seizoen dat Noppert onder de lat verscheen.

Na twee minuten spelen incasseerde de vijfvoudig international van Oranje het eerste tegendoelpunt. Uiteindelijk verloren de Friezen met 3-0 op bezoek in Nijmegen.

Derksen snapte de keuze van Van Persie wel. “Over Van der Hart heb ik vanaf de eerste dag gezegd dat dat niet goed was. Dat is gewoon een zwakke keeper. Ik hoorde ook dat de keeperstrainer er vanaf het begin tegen was dat Van der Hart erin stond. Noppert is gewoon beter.”

Na de nederlaag tegen NEC zakt Heerenveen, dat acht punten verzamelde, af naar de zestiende plaats in de Eredivisie. Deze plaats zou aan het einde van de competitie play-offs voor promotie en degradatie betekenen. De verschillen op de ranglijst zijn echter behoorlijk klein. De Friezen staan slechts vier punten achter op nummer 9 NAC Breda, dat er dus twaalf veroverde.