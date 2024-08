Derksen voorspelt eerste ontslagen trainer in de Eredivisie

Johan Derksen voorspelt dat Henk Fraser de eerste trainer kan worden die ontslagen wordt in het prille Eredivisie-seizoen. De trainer van RKC Waalwijk ligt na twee nederlagen zwaar onder vuur.

RKC ging zondag pijnlijk onderuit bij Go Ahead Eagles (2-0). De meegereisde supporters van de Waalwijkse club zegden het vertrouwen in de coach alvast op. "Fraser, rot op", klonk het vanuit het uitvak.

Derksen denkt dat de fans hun zin zouden kunnen krijgen. "Ik hoorde uit doorgaans betrouwbare bron dat Fraser op de wip zit", aldus de voormalig linksback in Vandaag Inside.

"Er is veel onvrede binnen de club. Hij moet nu tegen AZ, dat lijkt me weer geen drie punten. Dan kan Henk zijn hoofd wel eens vallen."

Derksen is in principe liefhebber van de trainer Fraser. "Een prima jongen, maar bij iedere club waar hij zit krijgt hij op een gegeven moment problemen", merkt Derksen op. "Dat zal misschien ook een beetje aan Henk liggen."

RKC reisde zondag af zonder Michiel Kramer. De spits had enkele dagen daarvoor een akkefietje met de fysiektrainer van RKC, die eiste dat Kramer een half uur aan looparbeid zou verrichten. De aanvaller liep daarop van het trainingsveld en weigerde daarna zijn excuses aan te bieden. Daarna werd hij disciplinair geschorst.

Eredivisie RKC RKC 2024-08-30T18:00:00.000Z 20:00 AZ AZ

Derksen begrijpt het standpunt van Kramer. "Als je een 35-jarige nog even twintig minuutjes sprintjes laat trekken, dan ben je bij Kramer aan het verkeerde adres." "Die zegt: 'Pleur toch op. Ik schiet ze erin, ik hoef niet twintig minuten te sprinten.'"

Kramer mag zich dinsdag overigens voor het eerst weer melden bij het eerste elftal van RKC.