Derksen verdedigt Driessen na fel antwoord Koeman: 'Dit kan je niet zeggen tegen de pers'

Johan Derksen heeft het in Vandaag Inside opgenomen voor Valentijn Driessen. De analist is van mening dat bondscoach Ronald Koeman het woord 'hersenloos', zoals hij Driessen omschreef, niet in zijn mond zou mogen nemen in zijn rol als bondscoach.

Na afloop van de Nations League-wedstrijd Nederland - Hongarije (4-0) stelde Driessen de vraag aan Koeman of het juichen van Wout Weghorst 'niet wat ongepast was'. Weghorst scoorde vrijwel direct na de hervatting van de wedstrijd, die enige tijd stil kwam te liggen doordat de assistent-bondscoach van de Hongaren, Ádám Szalai, medische hulp nodig had. Weghorst vierde zijn treffer uitgebreid na het benutten van de strafschop.

“Nou, de boel was onder controle", beantwoordde Koeman de vraag van Driessen op de persconferentie. "Hij vocht niet meer voor zijn leven. Zij kiezen ervoor om door te voetballen, dus dan vind ik dat je mag juichen. Iedereen vervult dat op zijn eigen manier, maar ik begreep al dat er op social media… Maar goed, daar zitten hersenloze mensen op.”

“Ik ben niet hersenloos en ik zit niet op social media”, ging Driessen de discussie aan met de bondscoach. “Nou, af en toe wel hoor”, reageerde Koeman fel. “Prima, jij mag dat zeggen”, besloot Driessen, die daarna toch nog een keer wilde weten of Koeman het echt geen ongepaste actie vond van Weghorst.

“Ik heb het niet precies gezien, maar hij mag blij zijn dat hij die penalty maakt”, reageerde Koeman. “Het is een belangrijk moment en de boel is onder controle. Maar als dat overdreven is of als dat anders moet, dan zal ik dat met Wout bespreken.”

Driessen wordt tijdens Vandaag Inside gevraagd naar het moment met Koeman. "Social media, daar zitten hersenlozen op... Daarom vond ik het wel leuk dat Koeman vlak daarna even een tweet stuurde, dat hij blij was dat het goed ging met die man uit Hongarije (Szalai, red.)."

Presentator Wilfred Genee stelt vast dat er 'venijn' in het antwoord van Koeman jegens Driessen zat. Derksen haakt in: "Ik vind dat een bondscoach zoiets niet kan zeggen tegen iemand van de pers. Er zat helemaal geen humor in verwerkt. Het was gewoon: hij vindt jou (Driessen, red.) een geweldige klootzak."

"Ronald is helemaal geen vervelende jongen, maar hij kan af en toe heel arrogant overkomen", besluit Derksen.