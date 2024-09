Derksen stellig: Koeman gaat international van Nederlands elftal nooit meer oproepen

Als het aan Johan Derksen ligt dan roept bondscoach Ronald Koeman Memphis Depay nooit meer op voor het Nederlands elftal. De dertigjarige spits verraste eerder deze week door transfervrij te tekenen bij Corinthians, dat zeventiende staat op het hoogste niveau van Brazilië.

Memphis kwam woensdagochtend (Nederlandse tijd) aan in Brazilië en werd onthaald door uitzinnige fans van Corinthians, zo blijkt uit beelden die rondgaan op sociale media.

De 98-voudig international tekende een contract voor twee seizoenen en gaat volgens ESPN een riant salaris van 'zo'n vijf ton per maand' verdienen. Bovendien zou hij gevraagd hebben om een persoonlijke chef en een huis in een gated community.

De beelden van de aankomst van Memphis in Brazilië komen woensdagavond ook voorbij in Vandaag Inside. De aanvaller droeg een zonnebril en zijn kenmerkende zweetband, terwijl hij dolenthousiaste fans opzocht.

"Ik denk dat er niks van terecht komt in Brazilië”, zegt Derksen. “Zijn imago, daar doet hij alles aan. Nu nog een paar balletjes erin schieten."

"Hij komt dadelijk in een flutelftal dat onderaan staat", refereert de Snor aan de zeventiende plaats van Corinthians in de Braziliaanse Série A. "Hij heeft voor een paar jaar getekend, dan gaat hij naar de tweede divisie…”

Derksen denkt dat Memphis door de moordende concurrentie in de spitspositie niet meer hoeft te rekenen op een uitnodiging voor Oranje. "Ik heb Zirkzee gezien. Je hebt Memphis nooit meer nodig. Koeman roept hem niet meer op”, aldus de analist.

René van der Gijp moet vooral lachen om de beelden van de aankomst van Memphis in Brazilië. “Hij is bezig ook, hè. Er is ook niemand die tegen hem zegt: ‘Joh, doe dat zweetbandje en die bril nou af man!’ Je bent rapper Drake niet, je gaat niet zingen in Brazilië, je gaat daar gewoon voetballen. Hij voelt zich een rapper of een filmster, haha!”