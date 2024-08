Derksen snapt niet waar PSV mee bezig is op de transfermarkt: 'Het is een blinde kip'

René van der Gijp snapt weinig van de concrete interesse van PSV in Rick Karsdorp. Volgens de analist heeft de 29-jarige rechtsback geen toegevoegde waarde voor de Eindhovenaren. Karsdorp is transfervrij af te halen na zijn vertrek eerder deze week bij AS Roma.

''Karsdorp, dat vind ik ook niks'', laat Van der Gijp donderdagavond in niet mis te verstane bewoordingen weten in Vandaag Inside. ''Dat vind ik echt niks.'' Johan Derksen is het roerend eens met zijn tafelgenoot.

''Dat vind ik ook niks. Daar wordt PSV niet sterker van'', snapt Derksen niet waarom de regerend landskampioen uit Eindhoven bij de transfervrije vleugelverdediger, met een verleden bij Feyenoord, is uitgekomen.

''Nee, daar word je niet sterker van'', ziet Van der Gijp de komst van de clubloze Karsdorp naar PSV totaal niet zitten. ''Het is een blinde kip'', doet Derksen er vervolgens nog een schepje bovenop.

Serieuze interesse PSV

Karsdorp is in beeld gekomen bij PSV, zo meldden Marco Timmer (Voetbal International) en Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) donderdag. De rechtsback is transfervrij op te pikken nadat zijn contract bij Roma eerder op de dag werd ontbonden. Karsdorp voert al gesprekken met PSV.

Karsdorp speelde sinds 2017 voor Roma, maar aan de samenwerking kwam donderdag officieel een einde. De aanvallend ingestelde rechtsback werd niet ingeschreven voor de Serie A, en enkele dagen later bevestigde trainer Daniele De Rossi dat hij niet in zijn plannen voorkomt.

Karsdorp was aanvankelijk niet in beeld bij PSV, meldde Elfrink, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. De Eindhovenaren zijn zelfs al in gesprek met de 29-jarige Schoonhovenaar, die de opvolger moet worden van de naar AS Monaco vertrokken Jordan Teze. Karsdorp staat open voor een dienstverband bij PSV.