Derksen lacht om crisis bij Eredivisie-club: ‘Ik heb me een leedvermaak’

Johan Derksen vindt het een goede zaak dat Robert Eenhoorn na het huidige seizoen vertrekt als algemeen directeur van AZ, zo vertelt de analist maandagavond bij Vandaag Inside. Derksen is van mening dat Eenhoorn niet altijd even overtuigend te werk gaat en kan genieten van de huidige sportieve malaise bij in het AFAS Stadion.

"Ik vind het wel goed dat die directeur bij AZ opstapt", begint Derksen over het aftreden van Eenhoorn. De Alkmaarse club maakte maandagmiddag het aanstaande vertrek van zijn algemeen directeur wereldkundig.

"Zit je ook zo te kijken elke week, als ze weer geen punten pakken?", vraagt presentator Wilfred Genee aan zijn tafelgast. "Ik vind het heerlijk", reageert Derksen. "Ik heb me een leedvermaak."

"Ik vind dat die (Pascal, red.) Jansen zo'n onrecht is aangedaan", vervolgt de Snor. "En nu hoorden we van de week dat Jansen was benaderd door Ajax..."

"Maar die directeur (Eenhoorn, red.), die komt uit een andere sport (honkbal, red.). Hij is een beetje een baasje. Boze brieven opsturen naar de KNVB, waar hij niet mee kon opschieten."

Derksen haalt ook de overstap die Alex Kroes van AZ naar Ajax gaat maken aan. "Je weet, als Ajax voor zo'n directeur komt, dan gaat zo'n gozer naar Ajax. En Eenhoorn houdt hem bij AZ, terwijl Kroes helemaal niet meer met AZ bezig is."

"Ik denk dat het allemaal met zijn vertrek te maken heeft. Zo langzamerhand heeft Eenhoorn zoveel vijandjes gecreëerd..." Overigens gaf Eenhoorn zelf aan te stoppen vanwege vermoeidheid.

"Ik heb me in de afgelopen jaren met ziel en zaligheid ingezet voor de club en het verbeteren van de staat van het betaalde voetbal in het algemeen. Ik merkte bij mezelf echter een bepaalde metaalmoeheid z’n intrede doen en dan moet je conclusies trekken. Een club als AZ verdient de volle inzet en ik merkte dat die energie voor mijzelf steeds lastiger te vinden bleek", liet de vertrekkend directeur optekenen in een statement.

