Johan Derksen heeft zich behoorlijk geïrriteerd aan de euforie die heerste bij Ajax na de 4-0 overwinning op Besiktas in de Europa League, zo laat hij weten bij Vandaag Inside. Volgens de Snor beschikte de ploeg uit Turkije over ‘het niveau van Helmond Sport’. Ook trainer Francesco Farioli en Jordan Henderson krijgen ervan langs.

Ajax gaf donderdag een uitstekende start aan de Europa League-campagne. In de Johan Cruijff ArenA werd het Besiktas van trainer Giovanni van Bronckhorst overtuigend met 4-0 verslagen. Na afloop heerste dan ook euforie bij de Amsterdammers, maar volgens Derksen was daar weinig reden toe.

“Ik heb me heel erg gestoord aan de euforische verhalen in de krant”, begint Derksen aan tafel bij Vandaag Inside. “Ik vond dat ze bij Besiktas ongeveer het niveau van Helmond Sport hadden”, luidt de pijnlijke conclusie van de voormalig prof. “ Verschrikkelijk. Ze (Besiktas, red.) waren niet fit, ze hadden geen techniek en konden geen positiespelletje spelen.”

Derksen vindt het dan ook raar dat de Ajax-supporters meteen zo euforisch zijn. “Daar kijk ik wel van op. Ik zag het begin van de wedstrijd en dan zit het bomvol met mensen die met vlaggetjes zwaaien. Dan denk ik: als je van voetbal houdt, heb je geen enkele reden om naar Ajax te gaan kijken.”

Ook Valentijn Driessen was te gast in de talkshow. De chef voetbal van De Telegraaf deed de ochtend voorafgaand aan de wedstrijd nog de voorspelling dat Ajax pijnlijk onderuit zou gaan tegen Besiktas, omdat de Turken over ‘te veel kwaliteit’ zouden beschikken, maar kan niet anders dan het toch met Derksen eens zijn. “Besiktas heeft één goede aanval gehad, en dat was het. En iedereen maar positief. Vier dagen ervoor verlies je bijna bij Go Ahead Eagles.”

Vervolgens uit Derksen zijn kritiek op de trainer van Ajax. “Hadden ze die Wim Jonk niet beter hoofdtrainer kunnen maken dan deze druktemaker?”, kraakt hij ook het spel van de Amsterdammers onder Farioli af. Ook Henderson krijgt er nog van langs. "Hij heeft nog helemaal niks laten zien. Die hobbelt mee tegen Besiktas, zou ik ook nog meehobbelen. In de Nederlandse competitie valt hij niet eens op, tegen RKC, Willem II of NEC.”

Dit weekend zal Ajax de overtuigende Europese avond een vervolg moeten geven in de Eredivisie. Op zondag wacht om 16.45 uur hekkensluiter RKC in Waalwijk. Vorig seizoen wonnen de Amsterdammers die wedstrijd met 2-3, nadat het duel was gestaakt na een botsing tussen Etienne Vaessen en Brian Brobbey.