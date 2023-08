Derksen: ‘Het is een beetje een vreemde jongen. En niet van het niveau-Ajax’

Maandag, 21 augustus 2023 om 23:32 • Jeroen van Poppel

Johan Derksen heeft geen enkel vertrouwen in Jay Gorter als doelman van Ajax. Volgens de analist van Vandaag Inside is Gorter 'een beetje een vreemde jongen' en beschikt de keeper in ieder geval niet over het gewenste niveau. "Het is een beetje een vreemde jongen in de omgang", aldus Derksen.

Gorter krijgt door de zware blessure van eerste doelman Gerónimo Rulli de kans van Maurice Steijn. Tegen Excelsior (2-2) maakte Gorter dat volgens Derksen geenszins waar. Met name het openingsdoelpunt van Siebe Horemans wordt Gorter aangerekend. "Er wordt een bal in de hoek geschoten en die keeper gaat met zijn voeten ernaartoe... Als hij met zijn handen gaat, dan heeft-ie hem gewoon. Dan denk ik: dan ben je toch een slechte keeper? Een echte keeper maakt geen sliding."

"Het is een beetje een vreemde jongen", vindt Derksen. "Bij Go Ahead Eagles hebben ze ook wat problemen met hem gehad. Het is een beetje een vreemde jongen in de omgang. Maar niet het niveau-Ajax." René van der Gijp vindt dat ook het tweede tegendoelpunt deels op het conto van Gorter geschreven kan worden. Daarbij verspeelde Ajax-verdediger Jakov Medic de bal in het strafschopgebied, waarna Nikolas Agrafiotis scoorde.

"Ik vind dat de keeper hier net zo goed de fout in gaat als die jongen (Medic, red.)", aldus Van der Gijp. "Die kan er echt niks aan doen, want die kan op deze manier niet opendraaien." De oud-rechtsbuiten bedoelt dat rechtsback Devyne Rensch werd afgeschermd door het pressende Excelsior, waardoor die afspeelmogelijkheid verviel. "Die jongen (Medic, red.) moet dus naar zijn verkeerde been toe en moet daarna met zijn verkeerde been zien uit te verdedigen. Dan is hij het kwijt. Maar het is een voorstopper! Het was zo'n slechte bal (van Gorter, red.). Ik vind het zo slecht van die keeper." Derksen is desalniettemin kritisch op Medic: "Dit soort spelers voegen toch niks aan Ajax toe?"