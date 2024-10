Derksen haalt uit naar Eredivisie-trainer: ‘Hier slaat hij de plank volledig mis’

Johan Derksen is niet te spreken over de beslissing van Dick Lukkien om Leandro Bacuna en Etienne Vaessen niet op te stellen. Het tweetal kwam te laat op de club en moest daardoor op de bank plaatsnemen. In Vandaag Inside laat de analist weten dat zowel de ploeg als de fans de dupe zijn van het besluit van de FC Groningen-trainer.

Bacuna en Vaessen kwamen terug van een lange vliegreis na interlands met Curaçao en Suriname. Het duo kampte met een jetlag en kwam te laat op de club nadat ze zich beiden hadden verslapen.

Volgens Lukkien was dit niet de eerste keer. “Onderdeel van de teamafspraak is dat je op tijd bent. Er is natuurlijk enig begrip, want ze komen uit een interlandperiode (Vaessen met Suriname en Bacuna dus met Curaçao, red.), maar het is ook niet dat het de eerste keer is dat dit die jongens overkomt’’, aldus de trainer van Groningen.

Derksen is het niet eens met de beslissing. “Ik heb me kapot geërgerd aan de trainer van FC Groningen”, laat de oud-voetballer weten. "Voetballers zijn gewoon werknemers. Als je bij je baas te laat komt, krijg je geen boete en word je niet naar huis gestuurd.”

Derksen vervolgt: “De brug kan open zijn, je kan een vriendin hebben waar je even langs moest. Er zijn allerlei redenen. Hij heeft een speler die met Suriname moest spelen, en een speler die met Curaçao moest spelen. Die hadden allebei een lange vliegreis achter de rug en zijn iets te laat”, aldus de 75-jarige analist.

De Snor vindt dat Lukkien met zijn beslissing het elftal en de supporters van Groningen benadeelt. “Hij dupeert het elftal. Dat zijn mensen die samen hun geld moeten verdienen, maar nog erger: hij dupeert een vol stadion met mensen die een kaartje hebben gekocht, door ze niet zijn beste spelers voor te schotelen.”

“Dit is echt een hele slechte beslissing. Lukkien heeft het tot nu toe goed gedaan, maar hier slaat hij de plank volledig mis. Zo ga je niet met mensen om”, besluit Derksen. Groningen verloor zonder Vaessen en Bacuna in de basis met 1-0 van FC Utrecht. De club staat na negen speelrondes op de dertiende plaats in de Eredivisie.