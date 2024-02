Derksen fel na conclusie over Ajax: ‘Schei uit. Huis-tuin-en-keuken-voetballer’

René van der Gijp is behoorlijk geschrokken van Ajax in de Conference League-wedstrijd tegen FK Bodo/Glimt. De vaste tafelgast van Vandaag Inside constateert dat er helemaal geen idee zit achter het voetbal van de Amsterdammers, die blij mochten zijn met het 2-2 gelijkspel tegen de Noorse ploeg.

"Als je nou die tegenstander ziet... Daar is mee gewerkt en die zetten iets neer. En bij Ajax is het nog steeds een zooitje", zag Van der Gijp donderdagavond een groot verschil tussen het spel van Ajax en Bodo/Glimt.

"Brobbey probeert de bal te onderscheppen, terwijl Henderson dan nog naast de voorstopper staat", zoomt de analist in op de fouten die door de spelers van Ajax werden gemaakt in de Europese ontmoeting. "En zeeën van ruimte."

"Maar weet je? Je kan van Peter Bosz zeggen wat je wil. Die had het wel heel snel voor elkaar bij PSV. Je gaat dus iets zoeken wat bij die spelers past. Maar je ziet bij Ajax totaal geen idee van wat ze willen."

Derksen

"Ik begrijp precies wat René zegt", haakt Johan Derksen in. "Aan die Noren zag je dat ze een goede trainer hadden. Het waren ook geen wereldvoetballers." Van der Gijp is het roerend eens met die conclusie. "Johan, dat is niveau-Go Ahead Eagles."

"Bij Ajax zie je helemaal geen lopende mensen. Het is gewoon niks, je zit naar niks te kijken", is Gijp onaangenaam verrast door de prestatie van donderdagavond. "Je hebt helemaal gelijk, maar ik vind het een beetje lullig", voegt Derksen toe.

"John van 't Schip is nooit een trainer geweest. Waar hij kwam ging het nooit beter. Dat zijn van die trainers die trainer zijn, maar ze voegen niks toe. En het is een ontzettende vriendelijke, aardige en fatsoenlijke jongen", aldus Derksen.

Henderson

Hélène Hendriks had veel meer verwacht van Jordan Henderson . "Schei uit. Dat is een huis-tuin-en-keuken-voetballer", werpt Derksen gelijk op. "Lieve schat, als je van Liverpool de woestijn ingaat, dan geef jij het voetbal op", voegt Van der Gijp daaraan toe.

"Koeman en De Jong gaan verdomme naar Wijnaldum toe, die heeft het ook al opgegeven", verwijst Van der Gijp naar het bezoek van de bondscoach en de KNVB-directeur aan de middenvelder, die tegenwoordig uitkomt bij Al-Ettifaq in de Saudi Pro League en al bijna een jaar niet meer uitkwam voor Oranje.

Van der Gijp trekt tot slot nog een voor Ajax behoorlijk pijnlijke conclusie. "Die Noren hebben twee maanden niet gevoetbald in hun eigen competitie. En ze spelen op hun dode akkertje een rondootje tegen Ajax."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties