Derksen doet zweetband om en pakt besluit Koeman en Memphis Depay aan

Johan Derksen vindt dat Ronald Koeman harder had op moeten treden tegen de keuze van Memphis Depay om een zweetband om het hoofd te dragen tijdens het oefenduel met Canada. De analyticus, die zelf cynisch genoeg besluit een zweetband te dragen, laat voor de camera van PowNed weten de actie van de Oranje-spits onnodig te vinden.

Memphis maakte de nodige tongen los door afgelopen donderdag met een zweetband op het veld te verschijnen tegen Canada. Ook tegen IJsland speelt de aanvaller weer met de beruchte zweetband om.

Koeman wist donderdag na het duel met Canada (4-0) nog niet zo goed wat hij van de zweetband moest vinden. Zondag gaf de keuzeheer aan dat hij onaangenaam verrast werd, omdat hij pas vlak voor de aftrap wist dat Memphis met een zweetband om zou spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De zweetband maakte ook bij analytici en journalisten de nodige tongen los. Zo bedacht Pierre van Hooijdonk de bijnaam 'Memphis Kyrgios', verwijzend naar toptennisser Nick Kyrgios, en liet Valentijn Driessen van De Telegraaf weten dat 'je toch op de één of andere manier moet opvallen als het als speler niet lukt'. Driessen beaamde vervolgens overigens wel dat Memphis een prima pot speelde tegen Canada.

Derksen laat op zijn beurt weten niets te zien in de keuze van Memphis. “Ik vind het wel een belachelijk zweetbandje, hoor. Het past precies bij Memphis, die heeft altijd wat bijzonders.”

“Ik begrijp niet dat Koeman het toegestaan heeft, want hij heeft geen lang haar. Vroeger had je spelers met lang haar. Die hadden zo'n band, want anders ging het haar voor hun ogen hangen.”

Vervolgens besluit Derksen om op aandringen van presentator Mark Baanders een vergelijkbare band om te doen. “Met mijn haar heb ik zo'n bandje nodig”, besluit de analyticus lachend. “Anders vallen van ergernis alle haren voor mijn ogen als Wilfred Genee wat vraagt.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties