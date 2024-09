Derksen: 'Daar noem je ook een naam zeg! Die man wordt door niemand serieus genomen'

Ook in Vandaag Inside blijft de opmerkelijke fout die verslaggever Bas van Veenendaal donderdag maakte na de Champions League-wedstrijd Feyenoord - Bayer Leverkusen (0-4) niet onbesproken. Johan Derksen zegt de presentator van Ziggo Sport niet zo serieus te nemen, terwijl Hélène Hendriks uitlegt waar diens fout vandaan zou kunnen komen.

Van Veenendaal dacht dat de eindstand 1-4 was geworden en had blijkbaar gemist dat het doelpunt van Feyenoord-spits Ayase Ueda afgekeurd was. "Je wint de tweede helft eigenlijk met 1-0", hield Van Veenendaal vervolgens voor aan Quinten Timber, die nogal verbaasd was door dat statement.

"Bas van Veenendaal...", verzucht Derksen. "Daar noem je ook een naam. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen op het Mediapark die die man serieus neemt."

"Bas is gewoon verliefd, die loopt gewoon met zijn hoofd in de wolken", legt Hendriks uit. Derksen vraagt: "Op wie is hij verliefd dan?" Hendriks: "Dat weet ik niet. Dat weet ik niet."

"Hij is in ieder geval verliefd", benadrukt Hendriks, die van René van der Gijp de vraag krijgt of het gaat om een man. "Hoe kom je daar nou weer bij?", is de reactie van Hendriks. "Nee, hij is verliefd op een vrouw."

Hendriks heeft wel een idee hoe de fout van Van Veenendaal ontstond. "Ik herken dit wel van mijn eigen werk... Je loopt als verslaggever in de tweede helft van de tribune naar beneden. Je verbinding met Hilversum is dan weg..."

Als precies op zo'n moment een doelpunt valt, kan dat leiden tot verwarring, zo legt Hendriks verder uit. "Je hoort aan het publiek dat ze scoren. Dan loop je daar op die trappen en heb je niet door als het doelpunt wordt afgekeurd. Dan ben je dus helemaal in de veronderstelling dat er gescoord is."

Van der Gijp blijft verbaasd. "Je kijkt toch altijd even op het scorebord?", vraagt de oud-rechtsbuiten zich af.