Quinten Timber begrijpt werkelijk niets van merkwaardige constatering journalist: ‘Hoezo?’

Bas van Veenendaal baarde donderdagavond opzien vanwege zijn interview met Quinten Timber. De Ziggo Sport-verslaggever wilde het vraaggesprek met de middenvelder positief beginnen na de 0-4 nederlaag van Feyenoord tegen Bayer Leverkusen, maar zorgde daarmee vooral voor verbijstering bij Timber.

Feyenoord maakte een uiterst slechte beurt bij de start van de Champions League. De ploeg van trainer Brian Priske keek bij rust al tegen een 0-4 achterstand aan, hetgeen tevens de eindstand zou zijn.

Ayase Ueda dacht de eer van de Rotterdammers in de tweede helft nog te redden, maar door zijn treffer ging uiteindelijk een streep. Eerder in de aanval stond de ingevallen spits nipt buitenspel.

Van Veenendaal dacht echter dat deze treffer was goedgekeurd. “Quinten, laten we positief beginnen: jullie winnen de tweede helft met 1-0”, begon hij het vraaggesprek.

Timber keek vreemd van die constatering op: “Met 1-0?”.

“Haha ja, de tweede helft win je toch”, reageerde Van Veenendaal. Timber begreep nog steeds niet waar de verslaggever op doelde en vroeg hem ‘Hoezo?’, waarna Van Veenendaal zich nader verklaarde.

“Ik wil positief beginnen. De eerste helft word je zoek gespeeld en in de tweede helft maken jullie in ieder geval een doelpunt en komen jullie goed mee.”

Even later kwam Van Veenendaal erachter dat het doelpunt van Ueda helemaal niet was goedgekeurd en Feyenoord daardoor na rust ook niet heeft gescoord. “Die goal was natuurlijk afgekeurd, ik was een beetje in de war, excuus daarvoor.”

Op X moet Van Veenendaal het ontgelden bij veel supporters van Feyenoord vanwege het ongemakkelijke vraaggesprek. Ook voormalig presentator Jack van Gelder laat van zich horen: “Dat was een opmerkelijk interview.”