Denzel Dumfries schiet Inter met twee wereldgoals naar finale Supercoppa

Denzel Dumfries heeft Inter eigenhandig naar de finale van de Supercoppa Italia geleid. Tegen Atalanta sloeg de 28-jarige Nederlander vlak na rust toe met een spectaculaire halve omhaal, niet veel later zorgde hij met een fraai afstandsschot voor de beslissing in de wedstrijd: 2-0.

Bij Inter had trainer Simone Inzaghi een basisplaats ingeruimd voor zowel Dumfries als Stefan de Vrij. Aan de kant van Atalanta stond Marten de Roon natuurlijk in de basisopstelling. Inter had, ondanks het hoge druk zetten van Atalanta, een overwicht in het eerste bedrijf. Al na twintig seconden ontstond de eerste kans voor Nerazzurri, maar Henrikh Mkhitaryan zag zijn inzet net voor de doellijn geblokkeerd worden.

De uitblinker van de eerste helft speelde echter niet bij Inter. Marco Carnesecchi liet zich meerdere malen van zijn beste kant zien met enkele spectaculaire reddingen. De mooiste daarvan was die op de inzet van Lautaro Martínez, die een harde inzet van dichtbij over het doel getikt zag worden.

Na twintig minuten volgde het volgende kunststukje van Carnesecchi. De Vrij stak met een geweldige steekbal Martínez weg, die vanaf de rand van de zestien hard uithaalde. De doelman van Atalanta redde knap en had eveneens een fraai antwoord op de rebound van Federico Dimarco.

Kort na rust werd de score dan toch op spectaculaire wijze geopend door Inter. Uit een corner kwam de bal bij Dumfries, die met een schitterende halve omhaal Carnesecchi verschalkte: 1-0. Die maakte het daarna zelfs nog mooier door ook de voorsprong te verdubbelen.

De bal kwam op de rand van de zestien voor zijn voeten terecht en zonder na te denken haalde Dumfries geweldig uit. Via de onderkant van de lat vloog de bal geweldig binnen: 2-0. Atalanta probeerde met het inbrengen van onder meer Charles De Ketelaere de wedstrijd te kantelen, maar slaagde daar geen moment in.

Inter kreeg via Martínez, Yann Bisseck en Alessandro Bastoni nog kansen op 3-0, voordat Ederson zijn aansluitingstreffer door de VAR afgekeurd zag worden. In de slotfase had Yann Sommer nog twee geweldige reacties in huis om Atalanta van scoren af te houden. Inter neemt het in de finale op tegen AC Milan of Juventus. Die twee ploegen strijden vrijdag om het laatste finaleticket.