Denzel Dumfries krijgt blijk van waardering en tekent nieuw contract bij Inter

Denzel Dumfries heeft zijn aflopende contract bij Inter met drie seizoenen verlengd, zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen. De 28-jarige vleugelverdediger uit Rotterdam leek afgelopen zomer aan te sturen op een vertrek uit Milaan, maar hij heeft toch bijgetekend.

De twintigvoudig landskampioen van Italië deed er al lange tijd alles aan om het eens te worden met Dumfries over een nieuw contract en dat is nu officieel gelukt.

“De Nederlandse winger heeft een enorme fysieke kracht en zijn neusje voor de goal laten zien”, zo schrijft Inter in het persbericht. Zijn succes komt voort uit de wens om de top te bereiken, zijn eigen waarde perfect te kennen en die aan anderen te willen tonen.”

Inter nam Dumfries in de zomer van 2021 voor ruim 14 miljoen euro over van PSV. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 24 miljoen euro. In de afgelopen jaren groeide Dumfries uit tot een gewaardeerde kracht bij Inter.

In de openingsfase van het huidige seizoen moest Dumfries op de rechtervleugel vaak voorrang verlenen aan Matteo Darmian, waardoor de Nederlander vooral als invaller fungeerde.

De afgelopen weken kreeg de Oranje-international wél vrijwel steevast een basisplek in de Serie A, al zat hij afgelopen weekend in het gewonnen duel met Hellas Verona negentig minuten op de bank. In de Champions League startte Dumfries in vier van de vijf duels.

Tot dusver kwam Dumfries tot 147 optredens in totaal, waarin hij 13 keer scoorde. Met Inter legde de rechtspoot beslag op de Italiaanse landstitel (2023/24), Coppa Italia (2022 en 2023) en de Supercoppa (2022, 2023 en 2024). De teller staat dus op zes binnenlandse prijzen.