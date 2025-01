Inter heeft zondagavond een overtuigende zege geboekt in de Serie A. Mede dankzij een treffer van Denzel Dumfries werd Lecce met 0-4 aan de kant gezet. Voor trainer Simone Inzaghi was het dubbel feest. Niet alleen vierde de oefenmeester zijn 200ste Serie A-zege, ook verkleint Inter het gat met koploper Napoli tot drie punten. De Napolitanen hebben bovendien een duel meer gespeeld. Lecce staat momenteel één punt boven de streep.

Bij Inter verschenen Stefan de Vrij en Dumfries aan de aftrap. Eerstgenoemde pakte in de eerste helft geel en werd mogelijk daarom in de rust gewisseld voor Yann Bisseck. Federico Dimarco kreeg wat rust en begon op de bank, waardoor Carlos Augusto mocht opdraven. Lautaro Martínez en Marcus Thuram vormden het spitsenkoppel.

Inter had vanaf het eerste fluitsignaal eigenlijk niets te duchten van Lecce, dat ondanks de verdedigende tactiek van trainer Marco Giampaolo weinig kon tegenhouden. Zo bleek onder meer in de zesde minuut, toen de score geopend werd in Stadio Via del Mare. Thuram draaide zijn directe tegenstander dol, waarna zijn voorzet werd binnengelopen door Davide Frattesi: 0-1.

Na een kwartier schreeuwden de thuissupporters om een rode kaart voor De Vrij, nadat hij spits Nikola Krstovic neerhaalde. In de ogen van Lecce was Krstovic doorgebroken, maar daar ging arbiter Livio Marinelli niet in mee: geel.

Nadat Thuram een goede kans miste en een treffer afgekeurd zag worden wegens buitenspel, volgde de 0-2 alsnog. Lautaro kwam in balbezit rond de zestien van Lecce, zette een dubbele schaar in en haalde verwoestend uit. Doelman Wladimiro Falcone was volstrekt kansloos.

Lecce zorgde in de persoon van Krstovic voor het eerste gevaar na rust, maar Inter bleek veel effectiever. Lautaro gaf met de hak mee aan de mee opgekomen Dumfries, die opendraaide en het leer in de verre hoek roste: 0-3. Het was voor Dumfries alweer zijn zesde Serie A-treffer van het seizoen, en zijn achtste over alle competities genomen.

Het werd erger voor Lecce, dat een strafschop tegen kreeg nadat Falcone Frattesi neerhaalde. Mehdi Taremi, die koud in het veld stond, kreeg de kans om zijn eerste Serie A-treffer ooit te maken en deed dat ook met een schot in de rechteronderhoek: 0-4. In de slotfase speelde Inter de wedstrijd professioneel uit.