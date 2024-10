De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Vitesse lag vrijdag lange tijd stil. Na een doelpunt van Vitesse vlak voor rust zorgden bekers op het veld voor een onderbreking. Tijdens deze pauze stormden gemaskerde mannen het veld op, wat leidde tot de nodige chaos. Uiteindelijk werd de wedstrijd uitgespeeld en trok Den Bosch na een spannende slotfase aan het langste eind.

In Den Bosch bleef het lange tijd 0-0 in de eerste helft, totdat Miliano Jonathans met een heerlijke uithaal de score opende voor Vitesse: 1-0. Het thuispubliek liet zich vervolgens van zijn slechtste kant zien door bekers het veld op te gooien, waardoor scheidsrechter Van der Eijk besloot het spel stil te leggen.

Tijdens de onderbreking ging het opnieuw mis, nadat gemaskerde mannen het veld opstormden, met de nodige rellen tot gevolg. Na een oproep van de stadionspeaker om het verstand te gebruiken en een lang overleg kon de wedstrijd hervat worden.

Beide teams kwamen weer het veld op om het restant van de eerste helft, die nog twee minuten duurde, uit te spelen. Om de opgelopen vertraging in te halen, werd er een korte drinkpauze ingelast in plaats van de rust, waarna beide teams weer van start gingen in Den Bosch.

De thuisploeg ging op jacht naar de gelijkmaker in de tweede helft en vond die na een uur spelen. Danzell Gravenberch, broer van Ryan, tekende voor de 1-1. De koploper van de KKD rook vervolgens bloed om een aangeslagen Vitesse pijn te doen.

Dat gebeurde in de 78e minuut. Een mooie steekpass van Thijs van Leeuwen vormde de opmaat voor een treffer. Zijn pass werd goed voorgegeven door Vieri Kotzebue en binnengetikt door de alerte Nick de Groot: 2-1.

Vitesse gaf zich nog niet gewonnen en kwam via een fantastische goal van Jonathans direct op gelijke hoogte. De aanvaller schoot via de onderkant van de lat en de binnenkant van de paal knap raak.

De wedstrijd bleef alle kanten opgaan, maar uiteindelijk was het Den Bosch dat de winst binnenhaalde. Mikulas Bakala probeerde het vanaf een meter of dertig en zag zijn inzet onderweg van richting veranderen: 3-2. In de blessuretijd maakte de net ingevallen Rein van Hedel er ook nog 4-2 van.