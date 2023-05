Delegatie van Ajax op de tribune voor topscorer van de Zweedse competitie

Dinsdag, 30 mei 2023

Een delegatie van Ajax zat maandagavond op de tribune bij het duel tussen BK Häcken en IFK Göteborg (4-1), zo bevestigt Martin Ericsson, sportief directeur van Häcken, tegenover het Zweedse Sportbladet. De Amsterdammers zouden de ontwikkeling van zowel de twintigjarige spits Bénie Traoré als die van de negentienjarige Amane Romeo op de voet volgen.

Beide Ivorianen begonnen aan de aftrap in de Bravida Arena. Traoré was direct beslissend voor zijn club. Hij was aangever bij het tweede doelpunt van de thuisploeg en tekende zelf voor de derde treffer. Romeo werd na 66 minuten spelen vervangen door voormalig FC Utrecht-speler Simon Gustafson. De negentienjarige middenvelder kwam tot twee schoten op doel, voltooide vier dribbels, won tien van de dertien duels en had een passnauwkeurigheid van meer dan 85%.

De Zweedse competitie is inmiddels elf wedstrijden onderweg. Traoré heeft in deze elf wedstrijden al tien keer het net gevonden. Hij gaf tevens al drie assists. Romeo was dit seizoen tot dusver goed voor twee doelpunten en één assist. Ajax is niet de enige geïnteresseerde club. Ericsson stelde dat Ajax een van de vele buitenlandse clubs is die aanwezig was bij de wedstrijd tussen Häcken en Göteborg.

Na afloop van het treffen werd de Ivoriaanse spits en tevens topscorer van de Zweedse competitie gevraagd naar de Amsterdamse interesse, maar hij gaf aan niet bezig te zijn met een eventuele overstap. “De transfermarkt is nog niet open. Ik speel gewoon en denk er niet over na. We zien wel wat er gaat gebeuren als de transferperiode begint.” Beide spelers liggen tot medio 2026 vast in Zweden.