Dele Alli gaat na bijna twee jaar zonder wedstrijd aan de slag in Serie A

Dele Alli heeft een nieuwe club gevonden. De 28-jarige Brit vervolgt zijn loopbaan bij Como, zo maakt de Italiaanse club bekend via de officiële kanalen. Alli speelde al sinds februari 2023 geen officiële wedstrijd meer.

Alli heeft een contract voor anderhalf jaar getekend bij de huidige nummer dertien van de Serie A, met de optie op nog een jaar. Hij trainde al enige tijd mee bij de club van trainer Cesc Fàbregas.

“Hoewel er geen onmiddellijke prestatieve verwachtingen zijn, heeft de club er vertrouwen in dat hij een grote bijdrage zal leveren”, aldus Como. “Op het veld, en ook erbuiten, als mentor voor onze jonge spelers.”

Ook trainer Fàbregas reageert. “De club gelooft in de potentie van Dele en is vastberaden om hem te helpen zijn topvorm terug te vinden. De selectie zal absoluut profijt hebben van zijn ervaring en leiderschapskwaliteiten.”

Talent

Alli stond in zijn periode bij Tottenham Hotspur bekend als een groot talent. In totaal speelde hij liefst 269 duels voor the Spurs, waarin hij goed was voor 67 goals en 57 assists.

Begin 2022 vertrok de 37-voudig international van Engeland naar Everton, dat hem in het seizoen 2022/23 verhuurde aan Besiktas. Bij zowel Everton als Besiktas wist hij mede door blessureleed geen potten te breken, en sinds afgelopen zomer zat Alli zonder club.

In 2023 verstelde Alli nog in The Overlap, het YouTube-kanaal van Gary Neville, dat hij zes weken in een afkickkliniek had gezeten. Dat had te maken met een verslaving aan slaappillen. “Een afkickkliniek klinkt misschien eng, maar ik heb er zo ontzettend veel aan gehad”, zei hij onder meer.