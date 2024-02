Degradatie dreigt voor FC Volendam: ‘Zie niet zoveel aanknopingspunten’

Bij FC Volendam heerst een weemoedige gedachte. Na de overwinning van Vitesse bij Excelsior (1-2) en de kansloze nederlaag van Het Andere Oranje in eigen huis tegen sc Heerenveen (0-4), is het nu de eenzame drager van de rode lantaarn.

Met dertien punten staat de ploeg van Regillio Simons stijf onderaan in de Eredivisie. Vitesse is de meest naaste concurrent met zestien punten, terwijl RKC als nummer zestien tot dusverre achttien punten verzamelde.

Na de winterstop wist de hekkensluiter nog niet te winnen. Er werden twee punten verzameld, eentje tegen Vitesse (1-1) en een bij Heracles (1-1). De overige duels werden allemaal verloren.

En die statistieken bieden weinig hoop. Robert Mühren liep na afloop van de ontluisterende nederlaag tegen sc Heerenveen compleet leeg tegenover de mediakanalen van de NOS en ESPN.

"We komen kwaliteiten tekort", stelt de spits. "Tuurlijk gaan wij vol goede moed die wedstrijd in, maar op het moment dat we ruimte weggeven en afspraken niet nakomen, worden we gewoon genadeloos afgestraft."

De verslaggever van de NOS wil weten waar het dan misgaat voor de Volendammers. "Heb je even?", reageert Mühren met enig gevoel voor humor, om op serieuzere wijze de problemen bloot te leggen.

"Bij de eerste goal krijgt Thom Haye vrij de bal, terwijl we hadden afgesproken dat Haye niet opengedraaid naar de goal vrij mocht komen. Het gebeurt bij de derde en vierde goal ook. Je wordt er moedeloos van."

“Op deze manier gaat degradatie voorkomen niet lukken”, is zijn pijnlijke conclusie bij ESPN. “Het blijft wat gek om te zeggen, want het gat is nog steeds maar vijf punten. Zolang we niet dat sterretje achter onze naam hebben is er nog kans. Ik zie echter niet zoveel aanknopingspunten op deze manier.”

“Zwaar klote”, vat Mühren de zondag samen. Hij heeft vooral te doen met de fans, want in eigen stadion pakte Volendam nog niet bijster veel punten. “Of het op zo’n dag leuk is om voetballer te zijn? We balen nu natuurlijk, maar het blijft een leuk spelletje”, besluit hij glimlachend.

