Deense media melden akkoord tussen Feyenoord en Sparta Praag over Brian Priske: transfersom bekend

Brian Priske wordt daadwerkelijk de nieuwe trainer van Feyenoord, zo melden Deense media. Martijn Krabbendam meldt dat zaterdag de laatste details zullen worden besproken, waarna Priske definitief de nieuwe trainer van Feyenoord is. De Rotterdammers gaan naar verluidt akkoord met een transfersom van 1,7 miljoen voor de gewenste opvolger van Arne Slot.

De onderhandelingen tussen Feyenoord en Priske liepen de afgelopen weken stroef, omdat Sparta sportief gezien niet van zijn trainer af wilde en de Tsjechische kampioen er financieel gezien ook prima voor staat.

Feyenoord kon echter de druk steeds verder opvoeren, aangezien Priske welwillend tegenover een overstap naar De Kuip staat.

Vrijdag meldde Voetbal International dat Dennis te Kloese het wachten zat was en uiterlijk tot zaterdag wilde wachten op een akkoord met Sparta Praag. Dat akkoord is vrijdag gekomen, zo verzekeren Deense media.

Doordat Priske in oktober een nieuw contract had getekend bij Sparta Praag, moest Feyenoord met een transfersom komen om de gewenste trainer los te weken. Beide clubs zijn naar verluidt overeengekomen over een bedrag van 1,7 miljoen euro.

Priske was vorige week al aanwezig in Rotterdam voor de contractbesprekingen. Hij stelde daarbij enkele eisen, zoals het meenemen van zijn assistenten, Lars Fris en Christian Clarup. Dat lijkt voor Feyenoord dus geen problemen te vormen.

Zodoende wordt Priske de opvolger van de naar Liverpool vertrokken Slot. Met Anis Hadj-Moussa en Gijs Smal zijn de eerste twee zomeraanwinsten al voor het aantrekken van de nieuwe trainer gepresenteerd.

