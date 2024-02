Deco onthult live op Catalaanse tv meer over trainerspositie Barcelona

Deco, technisch directeur van FC Barcelona, heeft zich in een interview met Esport3 uitgelaten over de trainerspositie bij de club. Hij bevestigt dat Rafael Márquez en Josep Guardiola in ieder geval niet als concrete opties gelden om Xavi op te volgen. Deco zou zelfs nog geen enkele kandidaat hebben gesproken in dat verband.

Xavi kondigde eind januari zijn vertrek aan bij Barcelona, waarna het speculeren over een opvolger kon beginnen. Twee van de namen die de ronde deden waren die van Márquez en Guardiola.

Zowel Márquez – huidig trainer van Barcelona B – als voormalig succescoach Guardiola staan echter niet op het lijstje in Spotify Camp Nou. Barcelona zou zelfs met geen enkele kandidaat praten, zo beweert Deco.

"Guardiola? We praten op dit moment met geen enkele coach. Daarnaast heeft hij een contract (bij Manchester City, red.), dat zou onethisch zijn", aldus Deco.

Márquez, die met Barcelona B zesde staat in de Primera Federación, zou bovendien slechts als noodverband gelden, onthult de Portugees.

Als Deco zijn woord gestand doet, betekent het ook dat Hansi Flick nog niet benaderd is door de club. Volgens BILD staat de Duitse oefenmeester hoog op het lijstje in Catalonië, en zou hij zelfs al Spaanse les hebben genomen.

AS beweert echter dat Deco liever landgenoot Sergio Conceiçao (FC Porto) naar de club haalt. Flick is juist de voorkeursoptie van president Joan Laporta.

Xavi zal per 1 juli de de deur van Spotify Camp Nou achter zich dichttrekken. De oefenmeester staat er sinds november 2021 aan het roer, toen hij het stokje van Ronald Koeman overnam. Vorig jaar won Xavi de landstitel en de Supercopa, maar dit jaar gaat het minder voor de wind. Barcelona staat op acht punten van de koppositie, al is het nog wel in de race voor de Champions League. In de beker zijn de Catalanen wel uitgeschakeld.