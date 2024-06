Debutant Joshua Brenet ziet Janga schitteren in WK-kwalificatieduel Curaçao

Het Curaçao van Dick Advocaat heeft in de nacht van woensdag op donderdag geen fout gemaakt in de WK-kwalificatie. Rangelo Janga groeide dankzij een hattrick uit tot de grote man tegen Barbados. Gervane Kastaneer zorgde voor het slotakkoord: 4-1. De bij FC Twente op non-actief gezette Joshua Brenet debuteerde daarnaast voor Curaçao.

De dertigjarige Brenet vertrekt eind deze maand transfervrij bij Twente. Hij is sinds kort speelgerechtigd voor Curaçao en startte in het duel met Barbados direct in de basis. Verder konden ook onder meer Eloy Room, Juninho Bacuna en Xander Severina rekenen op het vertrouwen van Advocaat.

Brenet stond na 25 minuten aan de basis van de 1-0. De verdediger gaf de bal aan Kenji Gorré, die Janga uit een voorzet een niet te missen kans bood. De 32-jarige spits verdubbelde na ruim een uur spelen de marge: 2-0.

Ook Bacuna was een kwartier voor tijd dicht bij een treffer, echter zag hij zijn vrije trap op de lat belanden. Na een handsbal van een speler van Barbados completeerde Janga zijn hattrick in de 85ste minuut vanaf de strafschopstip: 3-0.

De spits kreeg hierna een publiekswissel en werd vervangen door Kastaneer. Nadat Barbados uit een penalty de 3-1 maakte, zorgde de aanvaller van CD Castellón voor het slotakkoord. Kastaneer had een vrije doortocht richting Barbados-doelman Brandon Sumpter en faalde niet: 4-1.

Advocaat is met Curaçao uitstekend begonnen aan de tweede fase van de WK-kwalificatie van Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben. De andere landen uit de poule, Aruba, Haïti en Saint Lucia, moeten hun eerste wedstrijd nog spelen.

In de derde ronde van de WK-kwalificatie worden twaalf overgebleven landen verdeeld over drie groepen van vier. De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK 2026. De twee beste nummers twee strijden in een play-off tegen een land uit een ander continent voor nog een extra ticket.

Door de uitbreiding van het WK naar 48 teams en de automatische plaatsing van de gastlanden Verenigde Staten, Canada en Mexico, zijn de kansen voor Curaçao gunstiger dan ooit.

