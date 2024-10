De Vrij meldt zich met een goed gevoel bij het Nederlands elftal: ‘Het blijft altijd een eer’

Stefan de Vrij is voor het eerst sinds het EK weer terug bij het Nederlands elftal. De 32-jarige mandekker van Inter ontbrak een maand geleden wegens een blessure in de selectie van Ronald Koeman, maar is nu weer fit en klaar om voor interland nummer 71 en 72 te gaan. Voetbalzone sprak De Vrij in Zeist over het EK, zijn seizoenstart bij i Nerazzurri en zijn toekomstplannen. “Ik heb die goal van Ollie Watkins op dezelfde avond gelijk al tien keer teruggekeken.”

Door Noël Korteweg en Jelle Kusters



De Vrij meldt zich in juni als kampioen van Italië bij het Nederlands elftal om zich voor te bereiden op het EK. De rechtspoot is 33 keer in actie gekomen voor Inter voordat zijn vizier op het eindtoernooi bij onze oosterburen gaat. Het seizoen eindigt voor hem geweldig: Inter pakt, met De Vrij als invaller binnen de lijnen, de twintigste landstitel tegen uitgerekend aartsrivaal AC Milan. Het is voor de Nederlander zijn tweede kampioenschap in dienst van i Nerazzurri.

“Dat was echt prachtig, het was heel bijzonder”, begint De Vrij. “Ik ben natuurlijk al eens eerder kampioen geworden, maar dat was tijdens de coronaperiode. Daardoor speelden we niet in volle stadions en hebben we het niet echt met de fans kunnen vieren. Nu was het extra bijzonder omdat het de twintigste landstitel was en we daardoor de tweede ster kregen. Dat is wel iets belangrijks voor de club en de fans.”

“AC Milan stond natuurlijk ook op negentien landstitels, dus het was een beetje van: wie gaat als eerst de twintigste winnen? Uiteindelijk pakten we de titel in de derby. Het was een prachtig moment. Ook hoe we het gevierd hebben... We gingen met een bus door de stad en hebben zeven uur gedaan over vijf kilometer. Er stonden overal fans.”

EK

Met dat kampioenschap op zak gaat De Vrij deze zomer voor de volgende prijs: het EK. Koeman kiest in Duitsland voor een 4-3-3-formatie en posteert de verdediger van Inter naast Virgil van Dijk, een beslissing die uitstekend uitpakt. De Vrij mist geen minuut en is trefzeker in de kwartfinale tegen Turkije. “Het was een geweldige ervaring. Als voetballer is het een van de mooiste dingen die er zijn: je land vertegenwoordigen op zo’n belangrijk toernooi. We zijn ook ver gekomen.”

“Helaas hebben we net niet de finale gehaald. Al met al was het wel een prachtige ervaring, ook onderling met de groep.” Vier dagen na de goal van De Vrij houdt het avontuur op voor Oranje. Watkins zet in de negentigste minuut een streep door de droom van het Nederlands elftal. Engeland gaat naar de finale, Nederland naar huis. “Ik heb die goal op dezelfde avond gelijk al tien keer teruggekeken. Daarna ga je op vakantie en probeer je het achter je te laten. Wat is gebeurd, is gebeurd.”

“Het enige wat ik denk dat ik beter had kunnen doen was dat ik er bij zijn aanname nóg korter op had moeten zitten. Ik ga er nu met mijn rechterbeen naartoe en de bal schampt nog mijn kuit. Hij ging er net tussendoor. Ik geef hem zijn moeilijkste hoek, vanaf de buitenkant, dus ja... Dan heb je zoiets van: ik had mijn been iets dichterbij moeten zetten. Het zijn zulke kleine details op zo’n moment. Ik had er vooral na de aanname nog korter op moeten zitten, zodat hij nog minder ruimte had om te schieten.”

Seizoenstart met Inter

Na het EK gaat De Vrij op vakantie om zijn hoofd leeg te maken en zich weer op te laden voor het nieuwe seizoen. De start van de huidige campagne verloopt niet vlekkeloos: door een dijbeenblessure mist hij de eerste twee competitiewedstrijden, terwijl hij in het derde duel negentig minuten op de bank zit. Op bezoek bij Monza maakt De Vrij zijn rentree in de basis. “Ik ben natuurlijk na het EK op vakantie gegaan, waardoor ik laat ben ingestroomd.”

“Toen raakte ik geblesseerd en vervolgens kwam de interlandperiode. Na die break speelde ik de eerste wedstrijd, maar daarvoor had ik twee maanden geen minuten gemaakt. Dan moet je weer even in je ritme komen. Daarna heb ik nog één keer in de basis gestaan en ben ik twee keer ingevallen. We gaan zien hoe het na deze interlandperiode gaat zijn. Ik ben helemaal fit, maar heb natuurlijk nog niet heel veel wedstrijdritme opgedaan.”

Terug bij Oranje

Het wordt afwachten of Koeman tegen Hongarije en Duitsland direct weer een basisplaats in huis heeft voor De Vrij, die de interlands in september thuis vanaf de bank bekeek. “Ik heb veel goede dingen gezien, maar ik heb ook tegengoals gezien waarbij het wel beter kan. Of ik me dan zit te verbijten? Je wil er natuurlijk wel graag bij zijn, dus als je je teamgenoten dan ziet had je er graag bij geweest. Zo voel je dat wel.”

De Vrij is een van ‘de oudgedienden’ die niet is doorgeselecteerd door Koeman. De bondscoach roept Marten de Roon, Daley Blind en Georginio Wijnaldum sinds het EK niet meer op om zo met de nieuwe generatie naar het WK van 2026 toe te werken. Koeman lijkt voor dat toernooi dus nog gewoon te rekenen op De Vrij. “Dat hoop en denk ik wel, maar dat hangt natuurlijk ook van mezelf af.”

“Mijn focus, arbeid en instelling zullen altijd zo blijven. Ik denk dat dat ook gewaardeerd wordt”, aldus de verdediger, die spelen voor Oranje zeker niet voor lief neemt. “Ik heb ook een tijdje niet gespeeld of ik werd helemaal niet opgeroepen. Op zulke momenten denk je wel: shit, je gaat me toch niet vertellen dat ik mijn laatste interland al gespeeld heb? Gelukkig niet: ik ben hier nog steeds. Ik besef hoe bijzonder het is om hier elke keer weer te zijn. Het blijft altijd een eer.”

Toekomstplannen

De Vrij wil nog niet te veel nadenken over de toekomst. Zijn verbintenis in Milaan loopt komende zomer af, al heeft Inter wel de optie om het contract met één jaar te verlengen. “Zolang ik een belangrijke rol blijf hebben, heb ik het super naar mijn zin bij Inter. Het is een topclub die meedoet om de prijzen.”

Een aantal Feyenoord-supporters hoopt stiekem dat de zeventigvoudig international zijn carrière afsluit in De Kuip, het stadion waar het voor De Vrij allemaal begon. “Of dat een optie is? Ik durf dat nu nog niet te zeggen, maar mijn vrouw is bijvoorbeeld niet Nederlands. Dus in Nederland wonen is zelfs ook nog een dingetje, met het weer en zo”, lacht De Vrij.

“Ik zeg niet dat ik liever in Italië blijf hangen, maar er zijn heel veel dingen die je in zo’n keuze meeneemt. Omdat ik nog een contract bij Inter heb en af ga wachten wat er daarna gaat gebeuren, denk ik daar ook nog niet op die manier over na. Ik focus me volledig op Inter.”