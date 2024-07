De UEFA laat Nederland in halve finale met compleet andere bal dan eerder spelen

De UEFA heeft er in samenwerking met adidas voor gekozen om de halve finales en finale van het EK met een andere bal te spelen. Van de groepsfase tot en met de kwartfinales werd er met een kleurrijke bal gespeeld, de adidas Fussballliebe, maar vanaf de halve eindstrijd rolt de Fussballliebe Finale op de velden.

Zondagmiddag werd de nieuwe bal gepresenteerd waarmee Nederland, Engeland, Frankrijk en Spanje zullen gaan spelen in de eindfase van het toernooi. Spanje trainde ook al met de Fussballliebe Finale om die te testen.

De bal die eerder gebruikt werd heeft een witte achtergrondkleur en bevat enkele langwerpige driehoeken. De driehoeken zijn een combinatie van zwart in combinatie met een lichtere en fellere kleur, zoals oranje, geel en groen.

The Euro 2024 ball for the semi-finals and final has been revealed, inspired by the national colours of Germany and the silverware the final four teams are competing for ??? pic.twitter.com/NFo8sjPONa