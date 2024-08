De tijd dringt voor Ajax, dat denkt aan verkoop van een basisspeler

Het worden spannende dagen voor Devyne Rensch, zo schrijft journalist Tim van Duijn van Voetbal International in een uitgebreide transferupdate over Ajax. De 21-jarige verdediger moet een knoop doorhakken over zijn toekomst in de Johan Cruijff ArenA. Voor de Amsterdammers zijn er namelijk slechts twee opties: verlengen of verkopen.

Volgens Van Duijn mag Josip Sutalo alleen vertrekken als Ajax niet te weigeren biedingen binnenkrijgt. Voor Ahmetcan Kaplan geldt dat niet. “Ajax baalt ervan dat hij niet fit is teruggekomen van het EK en gaat binnenkort met hem in gesprek over de toekomst. Het is niet uitgesloten dat Ajax inzet op een verkoop van Kaplan, die momenteel Dies Janse en Youri Baas voor zich heeft.”

Mogelijk komt daarnaast Rensch in aanmerking voor een verkoop. “Ajax staat ervoor open om het tot 2025 lopende contract te verlengen, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Blijkt een verlenging geen haalbare kaart te zijn, dan wil Ajax Rensch deze transferperiode verkopen zodat er nog geld aan hem verdiend kan worden, maar de tijd begint te dringen.”

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Mocht Rensch vertrekken gaat Ajax mogelijk de Zuid-Amerikaanse markt op voor een vervanger, omdat de club nog niet voldoende vertrouwen heeft in Anton Gaaei als eerste rechtsback. Ajax hoopt ook nog altijd op een vertrek van Diant Ramaj.

Op het middenveld lijken Benjamin Tahirovic en Silvano Vos nog te vertrekken, al valt de interesse voor de eerstgenoemde naam tegen. AC Milan heeft wel al een persoonlijk akkoord met Vos, maar moet nog tot overeenstemming komen met Ajax.

Voorin mogen Carlos Forbs, Chuba Akpom en Steven Bergwijn Ajax voor het juiste bedrag verlaten. De concrete interesse in het laatstgenoemde duo valt tegen, maar Ajax verwacht op korte termijn een bod van Wolverhampton Wanderers op Forbs.

Tot slot heeft Ajax nog een aantal overbodige spelers die in het afgelopen seizoen verhuurd werden. “Spelers in de marge, zoals Naci Ünüvar en Christian Rasmussen, is aangegeven dat ze op zoek mogen naar een nieuwe club.”