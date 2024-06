De Telegraaf pakt uit met foto van Memphis met haarband in nieuwe kleur

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

De haarbandgate rondom Memphis Depay kent een nieuw hoofdstuk. De aanvaller van het Nederlands elftal kreeg de mensen aan het praten toen hij in de oefeninterland tegen Canada (4-0 winst) prompt met een witte haarband aan de aftrap verscheen, maar inmiddels heeft hij die ingeruild voor een blauwe variant, zo lijkt het.

Op een foto in handen van De Telegraaf is te zien dat Memphis rondloopt met een donkerblauwe haarband op zijn hoofd. De foto zou genomen zijn buiten het spelershotel.

"De haarband paste deze keer wel fraai bij de kleuren van zijn trainingspak. De verwachting is dat hij deze maandagavond ook in de laatste vriendschappelijke wedstrijd van Oranje tegen IJsland in De Kuip zal dragen", zo schrijft de ochtendkrant.

Memphis Depay heeft zijn witte haarband afgedaan.https://t.co/uvwhxGXODY — De Telegraaf (@telegraaf) June 10, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties