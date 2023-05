De Telegraaf onthult alvast één zomeraanwinst van Ajax die mag vertrekken

Maandag, 22 mei 2023 om 18:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:39

Jorge Sánchez is een van de spelers die komende zomer mag vertrekken bij Ajax. Dat bevestigt Mike Verweij maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens Verweij gelooft men bij Ajax niet meer dat de rechtsback ooit nog het niveau aan gaat tikken van een topclub. Sánchez staat nog geen jaar onder contract in de Johan Cruijff ArenA.

Pim Sedee, presentator van Kick-off, is maandag de eerste die de naam van de 25-jarige Mexicaan op tafel gooit. "Sánchez mag wel weg toch?", vraagt Sedee aan Verweij. Laatstgenoemde kan die aanname bevestigen. "Er zijn wel meerdere spelers die mogen uitkijken naar een andere club, maar Sánchez is er zeker een van. Hij heeft wel bewezen dat hij het niveau van Ajax niet heeft", aldus Verweij.

Valentijn Driessen, die ook te gast is in de podcast, deelt de mening van zijn collega. "Bij Ajax mag je de lat gewoon hoger leggen." De suggestie van Sedee dat Sánchez wellicht over grinta beschikt, wimpelt Driessen af. "Nee, ook dat heeft hij niet. Het is wel iemand die in het Mexicaanse elftal speelt, dus je krijgt er nog wel wat voor terug. Je hoeft er niet heel veel verlies op te lijden", besluit Driessen nog enigszins hoopvol.

Sánchez kwam in augustus voor vijf miljoen euro over van América, daar eerste keus Devyne Rensch regelmatig steekjes liet vallen in de beginfase van het seizoen. Zijn vervanger deed het al niet veel beter. Sánchez wist eigenlijk nooit onbetwiste basisspeler te worden en mocht sinds januari alleen nog aan de aftrap verschijnen als Rensch niet beschikbaar was. De teller staat vooralsnog op 26 duels in het shirt van Ajax, waarin hij driemaal scoorde en even vaak aangever was.