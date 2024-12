De Telegraaf neemt het woord 'ontslag' in de mond als het over Francesco Farioli gaat

Francesco Farioli kan genieten van de feestdagen. De Italiaanse trainer heeft er geen gemakkelijk halfjaar op, maar de bevlogen oefenmeester staat met 39 punten na 17 wedstrijden op een tweede Eredivisie-plek. Een knappe prestatie, maar niet iedereen is onder de indruk.

Het verhaal is uiteraard bekend. Farioli erfde een elftal dat een van de slechtste campagnes ooit achter de rug had, met een tijdelijke laatste en definitieve vijfde plaats als dieptepunten.

Aan de Italiaan de klus om het allemaal eventjes om te draaien. Het enige probleem: er was eigenlijk geen transferbudget om de selectie van extra kwaliteit te voorzien. Het deerde Farioli niet. Hij ging aan de slag met zijn ploeg en perste er - bij the halfway point - een heel verdienstelijke tweede plek uit.

Onder PSV, maar wel boven Feyenoord, de teams die vorig jaar streden om de titel. Bovendien versloeg Farioli beide elftallen bij het eerste treffen met de andere twee uit de traditionele topdrie. Kritiek is er echter ook.

Het roulatiebeleid van de man die net voor de tweede keer vader is geworden is continu voer voor discussie. Ook afgelopen zondag, bij Sparta Rotterdam, maakten de wisselspelers - zoals wel vaker dit seizoen - het verschil.

Een kwartier voor tijd maakten de verse vleugelspelers het verschil tegen de moegestreden defensie. Toch was het spel daarvoor niet bepaald sprankelend geweest. Mike Verweij is dan ook niet te spreken over het optreden van de Amsterdammers.

"Om aan het einde van de rit ook tweede te staan, moet het vele, vele malen beter dan de laatste weken", concludeert de journalist, die zag hoe er een fraai spandoek werd uitgerold in het uitvak. "Vlak voor het duel op Het Kasteel ontrolden de fans van Ajax in hun vak een prachtig spandoek met de legendes Ruud Krol, Wim Suurbier, Sjaak Swart, Johan Cruijff, Piet Keizer en de tekst: ’Iedereen draagt ze op de handen’."

"Bijna iedereen bij Ajax, want je kunt met je spelers tien keer naar het clubmuseum gaan omdat je het verleden zo belangrijk zegt te vinden, en even zo vaak roepen hoe je Cruijff bewondert, maar dat maakt je nog geen echte Ajax-trainer. Al ziet Farioli zichzelf al wel zo."

De clubwatcher neemt dan zelfs het woord 'ontslag' in de mond. "Zijn strijdplan voor het bezoek aan de nummer 16 van de Eredivisie, die nog geen thuiswedstrijd had gewonnen, was in de tijd van Krol, Suurbier, Swart, Cruijff en Keizer bij wijze van spreken reden voor ontslag op staande voet."

De spelopvatting druiste tegen alle Ajax-principes in, meent Verweij. "Farioli paste zich gewoon schaamteloos aan het zwalkende Sparta aan. Bij een laagvlieger zó voor de dag komen, is Italiaans vloeken in de Ajax-kerk. Het zou goed zijn als Alex Kroes in de winterstop ook eens een hartig woordje met Farioli wisselde. Tenzij Kroes alles goed vindt en dit seizoen alleen het resultaat (lees: de tweede plaats) telt."