De Telegraaf maakt opvallende vergelijking over PSV’er: ‘Hij doet daarin denken aan Van Dijk’

De Telegraaf-rapporteur Ferdi Vierklau is lovend over Olivier Boscagli en Ryan Flamingo na afloop van FC Utrecht-PSV. Vierklau vergelijkt Boscagli zelfs met Virgil van Dijk. Ook ziet hij een mooie toekomst weggelegd voor Flamingo.

"Hij laat bij PSV zien dat hij geweldige inspeelballen heeft als hij het spel voor zich heeft”, begint Vierklau over Flamingo. “Dat is echt waar hij het verschil mee kan maken en wat eerder bij FC Utrecht op het middenveld, met veel mensen om zich heen en waar snel gehandeld moest worden, nog minder zichtbaar was.”

Hij vervolgt: “Als je kijkt naar waar hij vandaan komt en wat hij dan nu al brengt, dan denk ik dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat. Die ballen door de as zijn een wapen."

De voormalig profvoetballer verlegt dan zijn blik naar Boscagli. "Hij zet het neer, dribbelt met gemak in, heeft een geweldige pass over langere afstand ook en als je het fysiek van beiden even wegdenkt, dan doet Boscagli me puur qua speelstijl aan de bal denken aan Virgil van Dijk”, doet Vierklau een opvallende vergelijking.

Ook Noa Lang, Ismail Saibari en Guus Til kunnen rekenen op een plekje in het team van de week van de oud-Ajacied. “Een beer van een gozer, waar je echt niet tegenaan moet lopen, maar hij kan ook echt voetballen”, oordeelt hij over Saibari.

“Hij is supersterk, snel, ziet het spel en heeft het gevoel waar hij met zijn loopacties moet komen om dat scorend vermogen van hem te benutten”, aldus Vierklau.

Kenneth Perez liet bij Dit was het Weekend op ESPN weten dat hij het niet eens is met de stelling dat PSV-middenvelder Saibari zijn definitieve doorbraak heeft beleefd. Hoewel de analist laat weten onder de indruk te zijn van de PSV'er, vindt hij nog wel dat hij stappen moet maken om van een definitieve doorbraak te kunnen spreken.