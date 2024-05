De stemmen zijn geteld: winnaars Bronzen Schilden van de vierde periode bekend

De stembussen zijn gesloten. De afgelopen week konden supporters voor de laatste keer dit seizoen stemmen op de spelers en trainers die de afgelopen periode de meeste indruk hebben achtergelaten in de Keuken Kampioen Divisie. De fans konden stemmen uitbrengen in de categorieën ‘Beste Speler, ‘Beste Keeper’, ‘Beste Talent’ en ‘Beste Trainer’. Daar zijn deze vier winnaars uitgerold.

Beste Speler

Romano Postema is door de supporters unaniem verkozen tot de beste speler in de vierde periode. De aanvaller van FC Groningen maakte op de volgers van demeer indruk dan onder meer Jeredy Hilterman.

De aanvaller van Willem II noteerde afgelopen periode één doelpunt meer dan de spits van de Trots van het Noorden, maar Postema, die dit seizoen al achttien keer het net vond, heeft de strijd gewonnen.

Ook FC Dordrecht-smaakmaker Ilias Sebaoui en MVV Maastricht-aanvaller Dailon Rocha Livramento moeten in deze categorie hun meerdere erkennen in de goaltjesdief. Mede door de plotselinge scoringsdrift van Postema is FC Groningen flink geklommen op de ranglijst en staan de noorderlingen op de derde plaats, een positie die halverwege de competitie vermoedelijk niet meer voor ogen werd gehouden.

Beste Keeper

Luca Plogmann (FC Dordrecht), Thijs Jansen (De Graafschap), Krisztián Hegyi (FC Den Bosch) en Romain Matthys (MVV) waren de vier kandidaten voor de felbegeerde individuele prijs, maar eerstgenoemde is als winnaar uit de strijd gekomen. De Duitse goalie staat dit seizoen vaak in de schaduw van de getalenteerde Feyenoord-talenten zoals Sebaoui, Shiloh ‘t Zand en Antef Tsoungui, maar krijgt nu dus eindelijk een persoonlijke onderscheiding.

De 24-jarige sluitpost van de huidige nummer vier in de competitie verscheen dit seizoen 34 keer van de 36 mogelijke wedstrijden aan de aftrap en hield daarin maar liefst 11 keer zijn doel schoon, alleen Hidde Jurjus kan met 12 clean sheets betere cijfers overleggen.

Beste Talent

De vier kandidaten voor de categorie ‘Beste Talent’ waren Mohamed Nassoh van Jong PSV, Luciano Valente van Groningen, Václav Sejk van Roda JC en Levi Smans van VVV-Venlo . Laatstgenoemde trekt in deze categorie aan het langste eind.

Smans, jeugdproduct van de Venlonaren, beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak in het eerste elftal van de Limburgers. De 21-jarige middenvelder is vrijwel iedere wedstrijd inzetbaar en was dit seizoen vijftien keer direct betrokken bij een doelpunt. Zes keer was Smans de aangever bij een goal van een teamgenoot en negen keer was hij zelf de doelpuntenmaker. Hij is het lichtpuntje in het teleurstellende seizoen van VVV, waarin de play-offs voor promotie werden misgelopen.

Beste Trainer

Maurice Verberne (MVV), Michele Santoni (FC Dordrecht), Lee-Roy Echteld (Jong AZ) en Jan Vreman (De Graafschap) werden allen benoemd, maar de de hoofdtrainer vantrekt aan het langste eind.

De in Italië geboren oefenmeester heeft zijn manschappen dit seizoen naar de vierde plaats geloodst. Een plek waar voorafgaand aan dit seizoen nagenoeg niemand rekening mee had gehouden.

Dordrecht was al snel verzekerd van deelname aan de play-offs en zou dus zomaar volgend jaar in de Eredivisie te bewonderen kunnen zijn. Het winnen van de nacompetitie zou de absolute bekroning zijn op een onvergetelijke jaargang bij de ploeg uit Zuid-Holland. In de vierde periode wist Santoni onder meer van De Graafschap en NAC Breda te winnen.

